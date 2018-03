La Casa Blanca desmintió este viernes un reporte de la agencia de noticias The Associated Press (AP) de que el Gobierno estadunidense consideraba la posibilidad de activar una fuerza de deportación de 100,000 miembros de la Guardia Nacional para buscar y deportar a indocumentados.

Es 100 por ciento falso. Es falso. Es irresponsable decir eso , dijo a los reporteros el portavoz presidencial, Sean Spicer.

No existe ningún esfuerzo de hacer redadas, de utilizar a la Guardia Nacional para rodear a inmigrantes indocumentados , añadió.

El vocero del presidente estadunidense Donald Trump criticó a los periodistas por no pedir confirmación antes de lanzar el boletín informativo, a lo que el reportero de la AP aseguró que corroboró la información con múltiples fuentes.

This is not true. DHS also confirms it is 100% false https://t.co/MFIJci7XaU