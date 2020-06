Ante los nuevos cuatro nombramientos anunciados este jueves 11 de junio por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), analistas consideraron que se trata de movimientos estratégicos para afrontar nuevos retos con Estados Unidos, así como para profundizar los lazos comerciales con Europa.

En cuanto al nombramiento del director de Comunicación Social, Roberto Velasco, como director general para América del Norte, Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, consideró que Velasco es una persona que no es ajena a la agenda política con Estados Unidos.

Ha seguido de cerca el tema de los mexicanos en EU y los diferentes momentos de la relación bilateral, no está totalmente ajeno al tema de la agenda política en la relación bilateral”, opinó la académica.

“El hecho de que no pertenezca al servicio diplomático no es un impedimento como tampoco es una garantía que alguien del SEM va a desempeñar de una mejor manera el puesto. Esto no debe sorprender”, agregó.

Jorge Molina, académico del Tecnológico de Monterrey, precisó que entre los retos por venir para la relación bilateral donde el puesto operativo que desempeñará Velasco es importante son las elecciones en Estados Unidos, el tema migratorio y de indocumentados, así como el tráfico de armas.

El catedrático consideró que la designación del ingeniero Humberto Marengo Mogollón como comisionado de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) es acertada.

Los especialistas coincidieron que la trayectoria del embajador Mario Chacón respalda su experiencia para poder coordinar en Europa la estrategia de impulso económico global a través de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, lo cual servirá para atraer inversión y abrir espacios en foros.

“Se está creando esta área estratégica a cargo de alguien que no es improvisado y que lo respalda su currículum y experiencia para que pueda tejer estas relaciones al mayor nivel para fomentar todo lo que hizo en ProMéxico, atraer inversión extranjera e intensificar los negocios”, dijo la experta de la Universidad Iberoamericana.

Para Jorge Molina, otra lectura de este nombramiento, es que el embajador Chacón pueda ayudar en el cabildeo que se hará para apoyar la candidatura del subsecretario Jesús Seade ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque México ha perdido durante el último año y medio varios espacios internacionales que se habían ganado en anteriores gobiernos.

“El que Relaciones Exteriores esté poniendo énfasis en tratar de trabajar en estos foros puede ser también una señal muy importante y ayudar en temas que se han descuidado”, dijo.

En cuanto al cambio en la titularidad de Comunicación Social, la cual será ocupada por Daniel Millán, Jorge Molina destacó que sirve de punto para generar nuevos mensajes donde México no vuelva a ser piñata de las elecciones en EU, así como posicionarlo mejor en el mundo.

“Estos cambios no son un tsunami político, son movimientos a veces necesarios y estratégicos para que México tenga más presencia o intensifique su agenda”, aseveró Aribel Contreras.

Agregó que la agenda comercial en la Subsecretaría para América del Norte se ha trabajado arduamente pero destacó que se debe intensificar y avanzar más en la agenda política ya establecida con Estados Unidos que con Canadá, ya que con este país no hay mayores problemas.

kg