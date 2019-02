Washington.- California desafiará "inminentemente" la declaración de emergencia nacional impulsada por el presidente Donald Trump para obtener financiamiento y construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el domingo el fiscal general, Xavier Becerra.

"Definitivamente e inmediatamente", aseguró Becerra al programa "This Week" de ABC al ser consultado si y cuándo California demandaría al gobierno de Trump en una corte federal. Otros estados controlados por demócratas se unirían al desafío legal.

"Estamos preparados, sabíamos que algo así podría ocurrir. Y con nuestros socios hermanos del estado, estamos listo para hacerlo", agregó.

Trump invocó poderes de emergencia este viernes bajo una ley de 1976 después de que el Congreso no le entregó los 5,700 millones de dólares que exigía para ayudar a construir el muro, promesa clave en su campaña en 2016. La medida busca permitirle redirigir hacia la barrera dineros asignados por el Congreso para otros propósitos.

La Casa Blanca dice que Trump tendrá acceso a alrededor de 8,000 millones de dólares. Casi 1,400 millones de dólares fueron destinados para una cerca fronteriza bajo la ley de gastos aprobada por los legisladores el jueves y la declaración de emergencia del mandatario apunta a darle otros 6,700 millones de dólares para el muro.

Becerra citó los propios comentarios de Trump del viernes de que "no necesitaba hacer esto" como evidencia de que la declaración de emergencia es legalmente vulnerable.

"Está claro que esto no es una emergencia, no sólo porque nadie cree que lo es, sino porque el propio Donald Trump ha dicho que no lo es", afirmó Becerra.

En los círculos políticos se esperaba que tanto el fiscal general de California como el gobernador del estado, Gavin Newsom, ambos demócratas, desafiaran legalmente la decisión de Trump.

Becerra dijo a ABC que California y otros estados del país esperan saber qué programas federales sufrirán recortes de dinero para determinar el daño que los estados podrían sufrir por la declaración de emergencia.

Agregó que California podría sufrir por un menor financiamiento para los servicios de respuesta de emergencia, el Ejército y el enfrentamiento al tráfico de drogas.

Tres terratenientes de Texas y un grupo medioambiental presentaron el viernes las primeras demandas contra la decisión de Trump, asegurando que viola la constitución.

Los desafíos legales podrían al menos demorar los esfuerzos de Trump para construir el muro, pero finalmente terminarían en la Corte Suprema, de tendencia conservadora.