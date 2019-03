Bruselas. La Unión Europea está dispuesta a ofrecer a Reino Unido una prórroga del Brexit de sólo dos meses, frente a los tres que solicita Theresa May, con la condición de que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida que Londres y Bruselas firmaron a finales del año pasado.

Según el borrador de la propuesta europea, la prórroga del artículo 50 del Tratado de Lisboa no se puede extender más allá del 22 de mayo.

El argumento es que Reino Unido no quiere participar en las elecciones europeas que se celebran a finales ese mes y, por lo tanto, deben estar fuera de la Unión Europea para no tomar parte en los comicios. “Dado que Reino Unido no pretende tener elecciones al Parlamento Europeo, una extensión más allá de esa fecha no es posible”, indica el documento.

Theresa May pidió el miércoles por carta una extensión del artículo 50 hasta el 30 junio.

Ayer viajó a Bruselas para participar en la cumbre de jefes de estado europeos donde expuso, durante 90 minutos, por qué Reino Unido necesita un tiempo extra. Sin embargo, no pareció haber convencido a sus socios de la extensión que ella consideraba necesaria.

A su llegada a Bruselas, May dijo que espera “sinceramente” que Reino Unido sea capaz de dejar la UE con un acuerdo. La gran dificultad reside, sin embargo, en que el Parlamento británico ya ha rechazado en dos ocasiones ese acuerdo y hay muchas dudas de que May pueda hacer cambiar de opinión a los diputados.

May regresa a Reino Unido para intentar convencer a los parlamentarios de que, si no votan su acuerdo, se enfrentan a un escenario de un Brexit sin acuerdo.

Ambiente lúgubre

Mientras los políticos debaten en Bruselas, el ambiente en Reino Unido es cada vez más lúgubre. La última comparecencia de May

Ayer a las puertas de Downing Street no ayudó a mejorar la situación, ya que se limitó a decir que la culpa del caos reinante la tienen los diputados.