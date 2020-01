El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó hoy el acuerdo para que Reino Unido deje la Unión Europea, conocido como Brexit, y ahora pueden “avanzar como un solo país”, dijo esta tarde.

"Hoy he firmado el Acuerdo de Retirada para que el Reino Unido abandone la UE el 31 de enero, honrando así el mandato democrático del pueblo británico", expreso Johnson en su cuenta de Twitter, el cual acompañdó con una fotografía del momento de la rubrica flanqueado por dos banderas británicas.

Previamente los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron formalmente el acuerdo en Bruselas.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.

This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is