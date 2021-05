Biden presionará a Putin para que respete los derechos humanos en Ginebra

Durante un discurso en honor al feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos, Biden dijo: "Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar en claro que no lo haremos, no nos quedaremos al margen y dejaremos que abuse de esos derechos".