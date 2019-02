La celebración de una huelga general en Bélgica impedirá el aterrizaje y el despegue de aviones desde los aeropuertos belgas, anunció este martes Skeyes, la empresa encargada del control del tráfico aéreo.

"Skeyes se ve obligada a no autorizar el tráfico aéreo entre el martes 12 de febrero a las 22:00 locales (21:00 GMT) y el miércoles 13 de febrero a las 22:00", indicó en un comunicado la compañía.

Para explicar la decisión, Skeyes expresó sus dudas sobre el número de personal disponible para cubrir "un número limitado de puestos cruciales" a causa de la huelga, a la que están llamados los controladores aéreos.

La medida se limita a los aviones sobrevolando el espacio aéreo por debajo de los 8,000 metros de altura, es decir a la zona controlada por la compañía, precisó a la AFP su portavoz, Dominique Dehaene.

Skeyes no pudo precisar ni el número de vuelos ni el número de pasajeros afectados. Dehaene precisó no obstante que se autorizarán vuelos oficiales, militares y de emergencia, "pero no vuelos comerciales".

Tres grandes centrales sindicales belgas llamaron a un paro nacional el miércoles en todos los sectores, tanto públicos como privados, y en todo el país.

Los sindicatos reclaman salarios más altos, prestaciones y pensiones más altas, así como mejores condiciones para el final de la carrera profesional.

La compañía belga de transporte aéreo Brussels Airlines anunció el viernes la anulación de todos sus 222 vuelos el miércoles por la huelga, lo que afectará a más de 16,000 pasajeros.

La aerolínea alemana TUI fly decidió por su parte garantizar sus vuelos que estaban previstos con origen o destino Bruselas, pero desviándolos a aeropuertos franceses y neerlandeses.

Los pasajeros que debían salir de Bélgica serán trasladados en autobús hacia los aeropuertos de Lille, Orly, Maastricht, Eindhoven o Ámsterdam, y, en sentido inverso, para quienes debían aterrizar en este país.

El aeropuerto de Charleroi, el segundo de Bélgica y donde opera especialmente la compañía aérea Ryanair, había anunciado también su cierre.

El paro afectará a la reunión de ministros de Defensa de los 29 países de la OTAN, prevista para el miércoles y el jueves en Bruselas. Muchos de ellos podrían no llegar al inicio del encuentro, indicaron fuentes de la Alianza.