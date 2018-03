Christopher Steele, autor de reportes sobre material comprometedor que operativos rusos supuestamente habían recopilado respecto al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, es un ex agente del Servicio Secreto de Inteligencia británico, según personas familiarizadas con su carrera.

Ex funcionarios de los servicios británicos de inteligencia dijeron que Steele pasó años bajo una fachada diplomática trabajando para la agencia, también conocida como MI-6, en Rusia, París y el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres.

Steele fungió de manera encubierta como espía en Moscú a principios de la década de los 90 y más tarde fue el experto sobre Rusia en las oficinas centrales del principal servicios de inteligencia británico, M16. En el 2009, Steele comenzó su propia firma, Orbis Business Intelligence.

Después de haber dejado el servicio de espionaje, Steele suministró a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) información sobre la corrupción en la FIFA, el organismo rector del fútbol internacional.

Su trabajo sobre la corrupción en el fútbol internacional fue le que brindó crédito a sus reportes sobre los vínculos de Trump con Rusia, dijeron funcionarios estadounidenses ayer miércoles.

Correos electrónicos a los que Reuters tuvo acceso indican que, en el verano del 2010, miembros de un equipo del FBI en Nueva York asignado para investigar el "Crimen Organizado en Eurasia" se reunieron con Steele en Londres para discutir las acusaciones de posible corrupción en la FIFA, con sede en Suiza, que también organiza el Mundial de fútbol.

Personas familiarizadas con las actividades de Steele dijeron que su compañía británica, Orbis Business Intelligence, fue contratada por la Football Association, el órgano de gobierno del fútbol de Reino Unido, para investigar a la FIFA.

