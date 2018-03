El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aceptará ser extraditado a Estados Unidos si el presidente saliente Barack Obama concede el indulto a la ex soldado estadounidense Chelsea Manning, encarcelada por filtrar documentos, dijo la compañía el jueves.

"Si Obama concede el indulto a Manning, Assange aceptará una extradición a Estados Unidos a pesar de que un caso claramente inconstitucional por parte del DoJ (Departamento de Justicia de Estados Unidos)", tuiteó WikiLeaks.

Assange vive en la embajada de Ecuador en Londres desde Junio de 2012 para evitar una extradición a Suecia, donde está acusado de agresión sexual.

NOTICIA: Suecia mantiene la orden de detención europea contra Assange

El australiano afirma temer que Estocolmo lo extradite a Estados Unidos a causa de la publicación de miles de documentos militares y diplomáticos de Washington a través del sitio WikiLeaks que fueron filtrados por Manning.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK