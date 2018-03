El fundador del sitio WikiLeaks, Julian Assange, está dispuesto a ir a Estados Unidos para enfrentar los cargos en su contra si sus "derechos son garantizados", escribió este miércoles el sitio Internet.

Assange "esta dispuesto" a ir "a Estados Unidos a condición que sus derechos sean garantizados" indicó WikiLeaks en su cuenta Twitter luego que el presidente norteamericano Barack Obama conmutara la pena contra Chelsea Maning, que purgaba cárcel por haber transmitido más de 700,000 documentos confidenciales.

NOTICIA: Assange acepta ser extraditado a EU, si Chelsea Manning recibe indulto

La semana pasada Assange ya había dicho que estaba dispuesto a abandonar la embajada ecuatoriana en Londres, donde esta refugiado desde 2012, y viajar a Estados Unidos si ese país aceptaba liberar a Maning.

Washington mantiene desde 2010 la amenaza de demandar a Assange por filtración de documentos, pero nunca se anunció públicamente si se habían presentado cargos.

Assange is still happy to come to the US provided all his rights are guarenteed despite White House now saying Manning was not quid-quo-pro.