Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que este miércoles llegará una comitiva de organizadores de la Cumbre de las Américas para dialogar sobre la propuesta de México de no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de este evento.

“El miércoles viene una comisión de los organizadores de la Cumbre los vamos a recibir y vamos nosotros a exponer el por qué consideramos que debemos unirnos todos y que es un momento estelar sería algo extraordinario es inaugurar una etapa nueva en las relaciones entre los países de américa de modo que esperemos y que no nos confrontemos, vamos a esperar”, informó en conferencia de prensa matutina.

El mandatario mexicano también habló sobre la posibilidad de que no se excluya a nadie, ya que hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha rechazado que participen todos los países latinoamericanos, además de que aún no se han enviado las invitaciones.

"Tengo la esperanza de que se invite a todos y ha habido una actitud muy responsable de parte del gobierno de Estados Unidos, porque no han salido a negar la posibilidad de que participemos todos... Creo que esto es parte de una actitud responsable de no hacer a un lado la propuesta que estamos haciendo muchos en América Latina para que no se excluya a nadie, y yo tengo confianza en el presidente Biden, porque es un hombre que busca la conciliación, que busca diálogo y creo que eso es lo mejor", dijo.

Sin embargo, agregó que, si no se logra algún acuerdo, la relación bilateral seguirá siendo de respeto entre ambas naciones, sin “sanciones o reproches”, mientras que México estará presente en el encuentro regional."Suceda lo que suceda, México va a estar presente, con el canciller Marcelo Ebrard, pero yo no iría, porque yo pienso que necesitamos unidad en América Latina y ya es tiempo de los hechos, no palabras, cuando se trata lo del bloqueo en Cuba en Naciones Unidas sólo dos países votan en contra, todos a favor de que se quite el bloqueo, pero eso es como un ritual cada año y ya quedan libres de conciencia", indicó.

Vuelos a Cuba

El Gobierno del presidente Biden anunció el día de ayer que restablecerá un programa que permite a los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes solicitar que sus familiares en Cuba puedan ingresar a los Estados Unidos sin tramitar visas de inmigrantes.

También ampliará el número de vuelos a Cuba más allá de La Habana.

La administración Biden lanza unos guiños luego de que Donald Trump cancelara los programas que estableció el presidente Barack Obama.

El Gobierno de Biden pidió a Cuba la liberación de presos políticos.

