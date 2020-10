Ciudad de México. Una vez firmado el T-MEC la agenda trilateral entre México, Canadá y Estados Unidos tendrá que avanzar en otros temas, al mismo tiempo, la cumbre entre los tres presidentes no se ha celebrado desde el 2016 y amerita una reflexión para retomarla, comentó Roberto Velasco, director general de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante una charla que organizó la Facultad de Derecho de la UNAM moderada por el académico Alfonso Muñoz de Cote Otero en la que también participó el director de la facultad Raúl Contreras.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio tuvo como objetivo convertir la región de Norteamérica en un ente “más competitivo nuestro bloque” con miras a los movimientos del comercio internacional, en especial al ver que “Asia se ha convertido en el principal mercado” por la “emergencia de China”.

“México es de los pocos países del mundo que tenemos diálogo con prácticamente todos los países, con todos los actores a nivel internacional”, señaló el funcionario poniendo como ejemplo las interacciones y convenios con diversos agentes que están desarrollando la vacuna contra el Covid-19.

Sobre el diseño de la política exterior mexicana, Velasco aseguró que el principal reto ha sido “siempre diversificar el comercio y los lazos diplomáticos” con el mundo, “pero naturalmente nuestro vecino sigue siendo un mercado gigantesco”.

Velasco asegura que existe un doble reto: “por un lado hay que seguir apostando a esa interacción” con Estados Unidos, “pero sin dejar de ver que nuestra apuesta histórica ha sido a no fomentar una dependencia excesiva con Estados Unidos”.

Entre los temas donde no existe convergencia entre México y Estados Unidos destaca el cambio climático.

Sobre el tema del agua, Velasco apunta a que el estado de Chihuahua está demandando más agua que en el pasado. “Tiene que ver mucho con racionalizar el consumo de agua en México”.

Elecciones

A México no le conviene estar en la agenda electoral de Estados Unidos, pero “independientemente de quien gane nosotros tenemos un trabajo de décadas con todos los políticos. Vamos a hacer un trabajo importante de cualquier manera”, comentó Velasco.

Migración

¿Cómo abordar la decisión de Estados Unidos de imponer a México el Migrant Protection Protocols, en español Protocolo de protección a migrantes mejor conocido como “MPP” o “Remain in Mexico”.

En este programa las personas que ingresan a Estados Unidos, sin importar cómo entraron al país, y aquellas que manifiestan interés en pedir asilo, son regresadas a México a esperar todo lo que dura su proceso en la corte de inmigración estadounidense.

Roberto Velasco comenta una posibilidad había sigo “generar un enfrentamiento con consecuencias desconocidas para los propios migrantes. Otra opción era no hacer nada. Lo que decidimos hacer fue abordar de la manera que mejor se puede proteger a migrantes, respetando leyes de derecho internacional. Le dijimos a Estados Unidos: “No me puedes devolver a ciudadanos mexicanos y no me puedes devolver a menores de edad”.

“Es un programa difícil y triste, consecuencia de una realidad” que alcanza a Centroamérica, comentó el director para América del Norte de la SRE.