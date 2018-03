La campaña de Amazon.com está evaluando las oportunidades que tiene para ubicar su nueva sede corporativa, y lo está haciendo a puertas cerradas; los últimos detalles se están analizando internamente con funcionarios de las 20 ciudades finalistas. Ante la total ausencia de información, todas las pistas, hasta las más superficiales, se analizan con un nivel de escrutinio reservado como en su momento se hizo con las cintas de Zapruder (grabación sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy).

El proceso de Amazon es un tema sumamente relevante, pues la ciudad elegida podría generar 50,000 empleos y se invertirían 5,000 millones de dólares; los contribuyentes tendrían que aportar miles de millones de dólares en subsidios para ganar el acuerdo; los mercados inmobiliarios y los patrones de tráfico podrían ser alterados significativamente.

Recientemente, un grupo respaldado por los hermanos Koch publicó un video oponiéndose a subsidiar el proyecto. Por otra parte, el exgobernador de Virginia, Terry McAuliffe, sugirió en una entrevista que “cualquiera (de los gobernadores) que gane participará por la Presidencia”.

A medida que avanza el curso de la elección, surgen nuevas pistas cada día. Entonces, ¿por qué no disfrutar la incertidumbre? Aquí presentamos una serie de conjeturas.

1. Amazon irá a Austin, como se reveló astutamente en un anuncio durante el Super Bowl.

El fundador de Amazon, Jeffrey Bezos (propietario del diario The Washington Post), protagonizó un comercial transmitido durante el pasado Super Bowl, aunque esto no fue lo más llamativo para la audiencia. El anuncio abre con una escena en la que Alexa (un dispositivo inteligente que reconoce la voz humana y desempeña múltiples tareas) le da a una mujer que se cepilla los dientes un reporte del clima en Austin. Como señaló el Texas Monthly, “es una pista importante, hasta donde nos concierne”. Posteriormente, un hombre le pide a Alexa que toque música country, ¡otra referencia evidente de Austin! (A menos que sea un guiño a Nashville). Pero eso no es todo. En la última escena del comercial vemos al actor Anthony Hopkins dándole bocadillos a un pavo real, que resulta ser una mascota no oficial de Austin, por los especímenes del ave que habitan el Parque Mayfield.

2. Amazon irá a Maryland porque contrató a alguien que ha trabajado en el estado.

Cuando Amazon publicó la lista de 20 finalistas, la compañía incluyó un comentario de la ejecutiva Holly Sullivan, quien declaró que un sondeo ayudó a la compañía a conocer “qué tantas comunidades a lo largo de Estados Unidos vamos a considerar como ubicaciones en futuras inversiones en infraestructura y creación de empleos”.

Un lugar donde Sullivan no necesitaría investigar es el condado de Montgomery, lugar en el que trabajó como presidenta de la ahora extinta Corporación de Desarrollo Empresarial de Montgomery, promoviendo el desarrollo de la economía del condado.

El actual ejecutivo de desarrollo económico del Condado de Montgomery, David Petr, le dijo lo siguiente al diario Baltimore Sun: “No creo que Holly tenga influencia de ninguna manera”. Aunque un delegado estatal dijo al periódico que creía que la presencia de la ejecutiva “es positiva” para las posibilidades del estado. ¡Ajá!

3. Amazon irá a Virginia del Norte, por el interés de sus empleados por edificios verdes.

Algunos medios, desde The New York Times hasta el Drudge Report, destacaron su interés por un reporte exclusivo del sitio web ARLnow.com, descubriendo que había recibido miles de clics un enlace del artículo cuya cabeza era: “Condado gana reconocimiento ambiental del Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos”, y se encontraba alojado en un dominio de Amazon.com.

El sitio reportó que “la vasta mayoría” de alrededor de 6,000 vistas aparentemente vinieron de Amazon y la fuente del tráfico “parece ser una página interna de Amazon dedicada a la campaña para buscar su nueva sede”. El artículo matiza sobre la forma en que el condado de Arlington fue el primer lugar en el país en ganar una certificación por el uso de edificios verdes y resilientes, exactamente el tipo de edificios que le gustaría usar a Amazon.

4. Amazon irá a Boston, porque sus ejecutivos ya lo decidieron

Una semana después de que Amazon comenzara la búsqueda de su sede, Bloomberg News reportó que “múltiples” ejecutivos senior defendieron a Boston como sede. Las razones eran múltiples, y creíbles: Boston cuenta con grandes colegios, un costo de vida menor a Nueva York, y Amazon ya compró un fabricante de robots con sede en la ciudad. Amazon refutó terminantemente esto. Sin embargo, incluyó a Boston entre los finalistas. El mes pasado, los reporteros de Boston descubrieron que la compañía estaba negociando un acuerdo por un terreno en la ciudad de más de 1 millón de pies cuadrados, lo que podría ser un indicio transcendental.

5 Amazon irá a Los ángeles, porque el nombre clave para la sede es proyecto Golden

A principios de este mes, los detectives de Raleigh News & Observer determinaron que varios candidatos habían hecho referencia al Proyecto Golden en sus propuestas para Amazon. “Es con gran entusiasmo que Hickory presenta la respuesta adjunta para el Proyecto Golden”, escribió Scott Millar a la compañía, un funcionario de desarrollo económico en el condado de Catawaba.

El condado de Catawaba no fue nombrado finalista, pero tal vez la redacción de Millar dejó escapar el nombre en código del proyecto, que suena como una referencia a Golden State, muy vinculado con California, el estado que alberga a Los Ángeles, ciudad enlistada entre las finalistas para ser la nueva sede corporativa de Amazon.

El mes pasado, el medio The Cleveland Plain Dealer reportó que la campaña de Amazon se le conocía como Proyecto Golden.

¿Estamos llegando a alguna conclusión? Tal vez no. Posteriormente, un vocero de Amazon dijo al diario que Golden era el apellido del empleado de correo a quien se enviaron las propuestas.

En fin, queda claro que cualquier ciudad daría lo que fuera con tal de ser la sede del corporativo de Amazon, una empresa cuyo futuro es promisorio.

Un pequeño Silicon Valley se asentará en alguna de las 10 ciudades.

Amazon tiene la respuesta y las ciudades cruzan los dedos para ganar el futuro.