Londres. Ante la acusación de que el gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, se resiste a entregar al Parlamento el informe legal completo sobre el acuerdo del Brexit de cara a su votación el próximo 11 de diciembre, el Partido Laborista pidió abrir una investigación por desacato.

El abogado general del Estado, Geoffrey Cox, compareció en Westminster para explicar un resumen de dicho informe y aseguró que publicarlo en su totalidad no va “en el interés nacional”.

Por tal razón, el partido opositor y otras cinco agrupaciones políticas del Reino Unido entregaron una carta al presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, para que lleve a cabo la investigación correspondiente por “desacato”.

Este lunes el gobierno británico sólo publicó un resumen del documento en 52 páginas, el cual se divide en ocho partes: disposiciones comunes, derechos de los ciudadanos, disposiciones separadas, transición, liquidación financiera, disposición final e institucional, protocolos del Acuerdo de Salida y anexo sobre el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte.

También se detalla que de prolongarse el periodo de transición más allá del 31 de diciembre del 2020, Reino Unido tendría que desembolsar pagos adicionales a Bruselas.

De acuerdo con The Sunday Times en el informe preparado por la Fiscalía se asegura que Reino Unido quedará atrapado “de forma indefinida” en la unión aduanera a no ser de que se firme un nuevo acuerdo comercial entre ambas partes, aunque las negociaciones podrían tardar varios años, lo cual ha sido ocultado por May.

En vilo

Theresa May desestimó las preguntas acerca de si renunciará si el Parlamento rechaza su acuerdo para el Brexit y dijo confiar en que conservará el puesto después de la votación crucial.