A principios de este verano, Christine Blasey Ford escribió una carta confidencial dirigida a un importante legislador demócrata, alegando que Brett M. Kavanaugh, nominado por Donald Trump para ocupar un sillón en el Tribunal Supremo, la agredió sexualmente hace más de tres décadas, cuando eran estudiantes de secundaria en los suburbios de Maryland.

Desde el miércoles, ella ha visto cómo esa versión de su historia se hizo pública sin su consentimiento; Kavanaugh lo niega pero su nominación ha quedado muy afectada.

Ford ha decidido hablar y dijo que durante un verano a principios de la década de 1980, Kavanaugh y un amigo, “ebrios”, la acorralaron en un cuarto durante una fiesta de adolescentes en una casa en el condado de Montgomery.

Mientras su amigo observaba, Kavanaugh la inmovilizó en una cama, apretando su cuerpo contra el suyo.

“Pensé que podría matarme”, dijo Ford, psicóloga con 51 años, y viviendo en el norte de California. “Estaba tratando de atacarme quitándome la ropa”.

Ford dijo que pudo escapar cuando Kavanaugh y su amigo de la Escuela Preparatoria Georgetown, Mark Judge, saltó encima de ellos, y los tres cayeron. Ella dijo que salió corriendo de la habitación, se encerró en un baño y luego huyó de la casa.

Ford dijo que no le contó a nadie el incidente hasta el 2012, cuando estaba en terapia de pareja con su esposo. Las notas del terapeuta, parte de las cuales fueron proporcionadas por Ford y revisadas por The Washington Post, no mencionan el nombre de Kavanaugh, pero dicen que ella informó que fue atacada por estudiantes “de una escuela elitista”.