Acuerdo comercial entre México y la UE no tiene un capitulo de género, pero incluye perspectiva de igualdad

Bruselas, Bélgica. En medio de una turbulencia global en materia económica y social, al interior del Parlamento Europeo se busca acelerar la firma del acuerdo comercial con México; se espera que esto ocurra ante de que la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador termine.

La modernización del acuerdo surgió de la necesidad de incorporar perspectivas integrales en todos los aspectos, principalmente en términos de desarrollo sostenible, aseguró Inmaculada Rodríguez-Piñero, diputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, en el Parlamento Europeo.

En entrevista con prensa mexicana precisó que si bien, en el nuevo proyecyo se integran capítulos y cláusulas sobre producción verde, reducción de impacto climático, derechos laborales y competencia justa de mercado, no se alcanzó a integrar un capítulo especial para temas de género.

La razón fundamental es que las negociaciones empezaron antes de que se pusiera de manifiesto que la perspectiva de género es fundamental en todo el aparato económico.

Pese a ello, la diputada española dijo que, aunque no existe explícitamente un apartado, la igualdad de género sí es un eje transversal de las negociaciones y se vigilará que se cumpla la operación del acuerdo bajo esta perspectiva.

"Los procesos de negociación (de acuerdos comerciales) duran mucho, la decisión de modernizar el acuerdo con México se tomó hace muchos años, pasó entonces que no se incorporó un capítulo de género. Ahora que soy ponente yo de México, dije, no se podía incorporar porque no estaba en el mandato de negociación, pero yo pido una declaración que se firme a la vez que el acuerdo donde haya un compromiso firme con claros plazos en perspectiva de género. Las mujeres en México se tienen que beneficiar igual que los hombres de todas las ventajas que supone el acuerdo", dijo Inmaculada Rodríguez-Piñero.

La parlamentaria también aclaró la necesidad de dar visibilidad a los grandes retos en materia de igualdad de género que todavía enfenta México y el mundo. Pese a los pasos que se han dado, todavía es lejano decir que existe la igualdad entre hombres y mujeres.

"Yo estoy completamente comprometida (con la igualdad de género) porque creo que no podemos aspirar a vivir en un planeta justo si el 50% de la población no tiene exactamente las mismas oportunidades que el otro 50 por ciento. Esto ha sido una lucha increíble y lo sigue siendo", agregó.

Además, es fundamental que la perspectiva de género atraviese de manera transversal todos los aspectos de la política pública nacional e internacional. No existen ámbitos sociales, económicos, culturales o internacionales donde las políticas sean "neutrales".

"Cuando yo llegué al Parlamento Europeo en la Organización Mundial del Comercio (OMC) estaban convencidos, –claro, estaban dominados por hombres, todos los altos directivos y puestos son ocupados por hombres–, de que la política comercial es neutral, que no tiene incidencia en discriminar a las mujeres. Y yo les decía que no, no hay ninguna política que sea neutral para las mujeres, ninguna, todas tienen sesgos", dijo.