Ana Teresa Del Cid, académica.

Entrevista a Ana Teresa Del Cid, académica de la UAM.

Polonia se convierte en potencial blanco de ataque ruso en caso de que Estados Unidos participe sobre el campo de batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania. Así lo comenta la académica Ana Teresa Del Cid en entrevista con El Economista.

¿La ampliación de la OTAN, con Suecia y Finlandia, es comprensible ante la invasión rusa a Ucrania? ¿Qué efectos podría tener?

Después de la Segunda Guerra Mundial se acordó que Suecia y Finlandia fueran estados neutrales para que no se viera la seguridad de Rusia puesta en peligro por la expansión de la OTAN. Lo que vemos ahora es que el orden de la segunda posguerra está totalmente roto desde la ONU que ya nadie la respeta, pero también los acuerdos de posguerra de no cambiar las fronteras, todo esto se ha venido abajo. Incluso, la OTAN piensa extenderse hasta Suecia y, desde luego, esto es un golpe más a la percepción de seguridad de Rusia, y es un poco incomprensible porque, si recordamos a principios de año, lo que pedía Rusia era que Ucrania guardara su estatus de neutralidad, incluso que se firmara un documento al respecto, y esto no ocurrió.

El presidente Putin ya ha amenazado con usar misiles de largo alcance.

Creo que esto es muy grave, espero que no se llegue a algo así. Me parece que el presidente Putin declaró que si hubiera ataques a su territorio la respuesta iba a ser contra el centro de toma de decisiones que es Polonia, y esto es algo muy preocupante. No sé por qué el gobierno estadounidense está jugando con la seguridad internacional. Espero que esto no escale, espero que no pierdan el sentido de realidad.

¿Cómo evalúa la situación de la guerra a más de tres meses de su inicio?

El conflicto se ha alargado más de lo que se esperaba porque Estados Unidos y la Unión Europea han mandado armamento a Ucrania en grandes cantidades. Y, por otra parte, lo que dice el gobierno ruso es que no quiere matar civiles sino que realmente quiere atacar a blancos donde hay acopio de armas.

¿Usted esperaba la cascada de sanciones contra Rusia?

Rusia no esperaba tal cantidad de sanciones porque cuando ocurrió el conflicto en Georgia (2008) y la toma de Crimea (2014) no fue tan dramática la respuesta de Occidente. Ahora sí ha sido muy dura. Rusia es un país que tiene como 7,000 sanciones, pero curiosamente esas sanciones más bien se han revertido hacia Occidente.

Tal parece que no existen indicios de una negociación. ¿Qué condiciones tendrían que ocurrir para que Rusia y Ucrania se sienten a la mesa?

Rusia ha pedido múltiples veces que se sienten a negociar. El presidente Zelensky dice que no va a negociar con Rusia, y que todos (los territorios) deben ser devueltos, incluso Crimea. Por lo tanto, no se ve que haya realmente la posibilidad de una negociación hasta ahora. Aunque en la cumbre de Davos, (Henry) Kissinger pidió a los ucranianos que ya se sienten a negociar. Algunos analistas rusos dicen que esta es la visión de los grandes empresarios; lo mismo dicen analistas estadounidenses, que ya es hora de negociar porque están perdiendo mucho dinero. Sin embargo, Zelensky se enojó mucho ante estas declaraciones de Kissinger.

¿Cómo evalúa el papel de México de este conflicto desde el Consejo de Seguridad?

Me parece correcto el papel de México porque si bien se abstuvo a la condena de los derechos humanos en Rusia, sí ha condenado la invasión y ha solicitado que haya negociación. ¿Qué más puede hacer México? Este es un conflicto que pertenece a la antigua Unión Soviética donde Estados Unidos ha azuzado el fuego porque tiene una estrategia que básicamente está compuesta por el pensamiento de Zbigniew Brzezinski, autor del libro El gran tablero de ajedrez o la supremacía americana (1988). Él aconsejaba que Rusia debía dividirse para que no vuelva a ser una amenaza para Estados Unidos, y aunque Trump se dedicó más a atacar a China y quería atraer hacia sí a Rusia, la administración Biden sigue más bien la línea de Brzezinski.

