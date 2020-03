Brasilia. El jefe de comunicación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo al nuevo coronavirus tras participar en un viaje oficial a Estados Unidos, donde estuvo en una reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump, informó la Presidencia.

El secretario de Comunicación, Fábio Wajngarten, acompañó a Bolsonaro en un viaje a Miami entre el sábado y el martes pasados, durante el cual ambos mandatarios se reunieron. El secretario publicó en su cuenta de Instagram una foto a lado de Trump.

El cuerpo médico de la Presidencia “adoptó y está adoptando todas las medidas preventivas necesarias para preservar la salud del presidente y de toda la comitiva que lo acompañó en un reciente viaje oficial a Estados Unidos”, indicó el gobierno brasileño en un comunicado, al confirmar que Wajngarten es portador del nuevo coronavirus Covid-19.

La nota confirmó una información del diario Folha de S. Paulo sobre el contagio de Wajngarten, pero no indicó si Bolsonaro fue sometido a la prueba de coronavirus, como sostuvieron algunos medios.

En el comunicado, se indica también que “ya comunicó a las autoridades del gobierno norteamericano lo ocurrido para que también adopten las medidas cautelares necesarias”.

Trump, por su parte, descartó estar preocupado y minimizó su contacto con “el asistente de prensa”, aparentemente en referencia a Wajngarten.

“Escuché algo sobre eso. Tuvimos una cena juntos en Florida, en Mar-a-Lago, con toda la delegación. No sé si el asistente de prensa estaba ahí. Si él estaba ahí, él estaba ahí. Pero no hicimos nada inusual”, dijo Trump este jueves. “Déjenme decirlo de este modo, no estoy preocupado”, añadió.

Wajngarten cumple “todas las recomendaciones médicas, en cuarentena domiciliaria, y sólo regresará a su trabajo cuando no haya riesgo de transmisión de la enfermedad”, señaló la nota de Presidencia.