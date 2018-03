Los líderes en cualquier campo, ya sea social, gubernamental o empresarial, tienen la responsabilidad de otorgar un camino a seguir para las personas que los eligieron. El verdadero liderazgo se nos presenta como un sendero incierto y complejo en el que los líderes deben transitar con la ayuda de la información y su propia intuición para hacer los cambios necesarios dentro de su organización.

El Foro Económico Mundial (WEF) designó al liderazgo responsable como el tema a tratar en su reunión de este mes de enero en Davos. El fundador y director ejecutivo del WEF, Klaus Schwab, se dio a la tarea de realizar una lista con los cinco retos y prioridades que deberán enfrentar los verdaderos líderes en este 2017.

Tenemos la oportunidad de sacar a más millones de personas de la pobreza, para que puedan llevar vidas más saludables y más significativas. Y tenemos el deber de trabajar juntos hacia un mundo más verde, más inclusivo y pacífico. Si tenemos éxito no dependerá de algún evento externo, sino más bien de las decisiones que tomen nuestros líderes , refiere Schwab.

1. La Cuarta Revolución Industrial

Los líderes de todo el mundo deberán enfrentarse a las consecuencias de la Cuarta Revolución Industrial, es decir, una época de constante transformación tecnológica en la que convergen los dispositivos digitales, físicos y biológicos. De acuerdo con Schwab, esta Cuarta Revolución está rediseñando sectores industriales completos, como la robótica, la biotecnología, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial.

El 2016 fue el año en el que este tipo de tecnologías comenzaron a mostrar sus alcances y posibilidades y en este 2017 que comienza seguramente veremos cómo aquello que veíamos como conjeturas de la ciencia ficción y la fantasía ahora se vuelven realidad. No obstante, para el fundador del Foro Económico Mundial, la Cuarta Revolución Industrial está dividiendo a las sociedades entre aquellas que apoyan el cambio y quienes lo rechazan.

2. Gobiernos diversos

Los líderes tendrán que construir un sistema de gobernanza global dinámico e inclusivo , explica Schwab en su artículo. La colaboración entre los gobiernos y las entidades privadas a nivel mundial es fundamental para afrontar los distintos retos económicos y sociales que nos presenta el 2017. Sin embargo, la cooperación internacional tiene un marco que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados-nación eran los actores clave para el establecimiento de acuerdos sociales y comerciales.

De acuerdo con el también director ejecutivo del WEF, la base sobre la que deben actuar los países y las organizaciones privadas son los valores compartidos y no los intereses comunes. El orden mundial existente se está debilitando, por lo que los líderes deberán en este 2017 apuntalar los nuevos modelos económicos y de gobernanza en favor de todas las sociedades. Los actores no estatales son capaces de interrumpir los sistemas nacionales y mundiales, sobre todo a través de ataques cibernéticos. Para hacer frente a esta amenaza, los países no pueden simplemente cerrarse. La única manera de avanzar es asegurarse de que la globalización está beneficiando a todos , indica Schwab.

3. Retomar el crecimiento económico

Si el nivel de crecimiento económico que se ha registrado en los últimos años persiste, hay una gran posibilidad de que las próximas generaciones enfrenten mayores dificultades que nosotros y nuestros predecesores. Por tanto un tercer reto para los líderes a nivel mundial en este 2017 será restaurar el crecimiento económico mundial. Según Klaus Schwab, si como se prevé, la población a nivel mundial llega a casi 10,000 millones de personas en el 2050, será necesaria la creación de miles de millones de puestos de trabajo que sostengan económicamente a toda la población. Así, el 2017 será un año en el que la inclusión social y el desempleo juvenil se conviertan en temas críticos a nivel mundial , refiere Schwab.

4. Reducir la desigualdad social

Para el director ejecutivo del WEF, el cuarto reto que deberán atender los líderes es una reforma al sistema económico actual. El capitalismo de mercado ha hecho que la sociedad y el mercado se separen y aunque en algunas ocasiones ha llevado a una mejora en el nivel de vida de distintas poblaciones, también ha ocasionado profundas desigualdades en el interior de las sociedades. El aumento desigual de la riqueza y su mala distribución deben ser los adversarios a combatir para establecer un equilibrio entre los intereses económicos y el bienestar social.

5. Enfrentar la crisis de identidad

La globalización ha traído hasta este 2017 consecuencias nada agradables. Los líderes de este año que comienza deberán atender la crisis de identidad que producto de la pérdida de tradiciones y costumbres que implica la apertura económica y social a nivel mundial. La globalización ha hecho que el mundo sea más pequeño pero más complejo, y muchas personas han perdido la confianza en las instituciones , refiere Schwab. Muchas personas buscan pertenecer a grupos distintos a sus comunidades de origen porque no se reflejan en éstas y en muchos casos, estos grupos aprovechan esta falta de identidad para manipular a sus seguidores.

De acuerdo con Schwab, la formación de identidad no es un proceso racional, sino emocional. Y es esta característica la que han utilizado muchos líderes: manipulan las emociones de sus seguidores para asegurarse de que continuarán apoyándolos. Los líderes atraen votos al ofrecer un sentido de nostalgia por un pasado mejor que podría regresar , en lugar de conseguir el voto a través de propuestas y planes a largo plazo.

