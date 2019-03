El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, afirmó que en el sector empresarial existe el temor de que los paros y huelgas que llevan a cabo trabajadores de diversos sectores en el norte del país pudieran realizarse fuera del Estado de Derecho.

“El temor no es que se extiendan (las huelgas al interior del país). El temor es que no se respete el Estado de Derecho. A la autoridad le compete, desde luego, cuidar el bienestar social, pero no hay nada que sea sostenible en el tiempo si no se hace dentro de la legalidad.

“Hemos visto algunos excesos recientemente, especialmente en el norte del país. No creemos que sea lo que México necesite en estos momentos. Necesitamos de armonía, de concordia, de trabajar conjuntamente, y no solamente entre los sectores de los trabajadores y los empleadores, sino también de la mano con la autoridad en absoluta gobernanza””, dijo.

El presidente de la Concanaco Servytur sostuvo que éste es uno de los mayores organismos empresariales del país, con más 4 millones de unidades económicas, en donde el sector terciario tiene a 11 millones de personas trabajando, por lo que “es vital contar con un marco legal de instituciones sólidas que regulen de manera adecuada las relaciones laborales”.

El representante del sector empresarial participó en las audiencias públicas sobre la reforma laboral que se desarrollaron en la Cámara de Diputados y que están encaminadas a contribuir con las nuevas reglas que regirán las relaciones laborales.

López Campos puntualizó que los sectores productivos son respetuosos de los derechos de los trabajadores y de las agrupaciones sindicales. Sin embargo, “lo único que pedimos es que (las huelgas) se hagan en un marco de derecho para todos. Las obligaciones y derechos también son para la parte empleadora”.

Ante diputados de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, expresó que se debe establecer en la ley que los emplazamientos a huelga sólo sean presentados por una de las agrupaciones de trabajadores de una empresa o institución, “la que tenga la mayor representación como demandante”.

En ese sentido el sector empresarial espera que se garantice el libre ejercicio del derecho de huelga. “Debe preservarse la estabilidad de las empresas, en especial de las más pequeñas”, finalizó.

Tras el movimiento de huelga que se registró en el norte del país en el sector maquilador, se sumó uno más por parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, con el emplazamiento a huelga en contra de Walmart de México, que se espera para el próximo 20 de marzo.

Cabe señalar que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene registrados, a nivel federal, 384 emplazamientos a huelga durante el mes de enero.

IP pide incentivos para que no decaiga economía nacional

José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, urgió al gobierno federal a aplicar “incentivos para las actividades productivas”, para evitar que decaiga la economía nacional.

Expresó que el apoyo a la planta productiva nacional y sectores del comercio y servicios ayudaría como una base para impulsar el crecimiento en el sexenio a los niveles a los que el país requiere para la generación de empleos y niveles de bienestar.

El líder de los comerciantes establecidos en el país definió que la contracción del gasto público por el cierre del sexenio anterior, la lenta aplicación del presupuesto federal de este gobierno y la cautela de la inversión privada, podrían incidir en un menor crecimiento de la economía en el 2019. A través de un comunicado, consideró que el desabasto de combustibles, el bloqueo de vías férreas que afectó a entidades del Centro y Occidente del país, los conflictos laborales en Tamaulipas y otras regiones “provocarán un efecto adverso que impactará en el crecimiento del PIB del país en el primer trimestre del año”.

El sector privado contribuirá con inversiones para que el país tenga mayores niveles de crecimiento económico, cuyas expectativas son a la baja, de acuerdo con las últimas estimaciones del Banco de México, por lo que se requiere generar confianza y certidumbre jurídica para los inversionistas.

El pronóstico del Banxico, que situó a la baja el crecimiento del PIB del país en el 2019 a un nivel de entre 1.1 y 2.1%, después de que sus estimaciones fluctuaban entre 1.7 y 2.7%, se debe a factores internos, pero también a circunstancias globales, que inciden en el comportamiento de la economía nacional. (Lilia González)