El papel de un emprendedor en un país como México es fundamental, le puedes pedir a empresas grandes que generen muchos empleos; sin embargo, no será suficiente, así lo consideró Isaac Lucatero Castañeda, director regional Ciudad de México del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.

Lucatero consideró que se requieren emprendedores que busquen nuevas opciones de trabajo. “Hay países que han apostado al emprendimiento como Israel, Colombia, en Medellín y Bogotá, y regiones como Silicon Valley”, dijo.

Bases sólidas

El ADN del Tec es impulsar el espíritu emprendedor. Fue de las primeras universidades en América Latina y en el mundo en implementar clases de emprendimiento para los alumnos de todas las carreras.

“Nosotros visualizamos al emprendimiento como un vehículo para desarrollar las competencias de los alumnos de nuestra comunidad y se han creado diferentes estrategias para permear en ese espíritu”, mencionó.

Tras la creación de incubadoras y de la licenciatura en el desarrollo de empresas, en el 2013 crearon el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera, “que es el organismo que se encarga de orquestar, crear y dirigir las estrategias que permitan el desarrollo de las competencias emprendedoras entre los alumnos, y en general, con el ecosistema, con todos los actores externos al Tec de Monterrey, asociaciones Público Privadas y en colaboración con otras universidades”, expresó.

Dijo que la idea es que los alumnos, los emprendedores, vean el Tec como una plataforma para desarrollar sus emprendimientos, para crear empresas, gente que busque oportunidades y que las puedan hacer realidad a través de un modelo de negocios que puedan ser escalables, sustentables, que generen valor económico, social y medioambiental.

Oferta

En el instituto de emprendimiento cuentan con dos grandes brazos: el curricular (académico), integrado por clases, profesores, alumnos y carreras. Y el no curricular, que son las plataformas no académicas, para impulsar el emprendimiento donde no se requiere ser alumno.

Explicó que dentro de las plataformas académicas destaca la Licenciatura en Emprendimiento, y también los programas donde los alumnos cursan un semestre enfocado en el desarrollo de su emprendimiento, dentro de un programa, “la metodología que desarrollamos que permite que el alumno conozca, aprenda y desarrolle su negocio como si estuviera en clases”.

“Creamos otro semestre de emprendimiento enfocado en la aceleración, donde el alumno tiene un año para poder desarrollar el negocio y revalidar las materias”, dijo.

Explicó que, en el caso de las incubadoras, es un proceso que puede llevar de 12 a 18 meses. “En el 2010 empezamos a analizar el mundo que gira alrededor de la tecnología, la conectividad, las redes sociales, el entorno exigía que los emprendedores fueran más ágiles en validar sus negocios”.

Generaron la plataforma Tec Lean, un programa de emprendimiento de alto impacto centrado en startups que busquen desarrollarse con modelos de negocios repetibles, escalables, aprovechando las tecnologías y plataformas y haciendo una sinergia entre emprendedores y grandes corporativos.

“Debido a que el mercado es el verdugo de cualquier emprendedor, creamos con Tec Lean Discovery, un programa de seis semanas para desarrollar productos mínimos viables, modelos de negocios y primeras validaciones con el mercado, que permite dar pasos más firmes en los negocios iniciales”, concluyó.

[email protected]