¿Te imaginas estar en la Voz México, pero en vez de cantar ante un jurado de un concurso de televisión, te entrevistan para un nuevo empleo ? El proceso de reclutamiento en México de la farmacéutica estadounidense MSD se caracteriza por empezar con una entrevista telefónica, sin conocer físicamente al candidato. La razón es sencilla: lo importante es el talento de la persona, no su imagen. Los prejuicios no deben existir en los departamentos de recursos humanos, asegura Maricarmen Méndez, directora de Recursos Humanos de MSD México.

La primera entrevista es telefónica. Si en esta etapa el candidato convence, se hace una entrevista presencial, pero el aspirante ya está calificado para el puesto.

Las nuevas generaciones se caracterizan por tiempos de permanencia cortos en sus empleos. El tiempo que pasó un candidato en sus trabajos anteriores ya no debe ser un factor para determinar su experiencia. Ahora se debe evaluar la aportación de la persona en sus puestos pasados, aunque haya estado poco tiempo. Pero sí es importante conocer las razones por las cuales ha dejado de trabajar en un lugar, puntualiza Méndez.

“Siempre hay una razón por la que tienes que dejar un empleo e irte a otro: porque ya no estabas a gusto o porque te ofrecieron mejores oportunidades”, explica la directora de Recursos Humanos de MSD México.La empresa tiene en México unos mil 100 colaboradores, de los cuales 18 por ciento son millennials.

Reclutar a jóvenes científicos

En relación a las dificultades para ubicar y reclutar a jóvenes egresados de carreras científicas, Méndez señala que muchos jóvenes becados en el extranjero ya no regresan a México o cuando vuelven, no encuentras empleos con una remuneración acorde a su nivel de preparación.

“Necesitamos crear puentes con el gobierno para saber los nombres de todas esas personas brillantes que tienen una beca para estudiar en el extranjero y ya no regresan, cuando nosotros tenemos trabajos muy buenos para ofrecerles. Hay que promoverlos más, nos cuesta mucho trabajo llegar a ellos”, enfatiza Maricarmen Méndez.

La directiva de MSD México buscará diálogo con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para tener acceso al talento que se está especializando en el extranjero.

Retener a los millennials

Si bien la rotación anual de personal de la empresas es baja, de 3 por ciento, trabajar con las nuevas generaciones sigue siendo un reto porque no buscan permanencia en una empresa, puntualiza Méndez. “En su plan de carrera hay proyectos para que salgan del país. Estas nuevas generaciones son globales. Los tienes que estar retando todos los días. Si ya tuvieron éxito en México con un producto, los mandamos a otro país para apoyar a un equipo en el lanzamiento de otro producto”, comenta.

Las nuevas generaciones se caracterizan por poca tolerancia y gusto por la inmediatez. Sin embargo, tienen disposición para aprender cosas nuevas, según la experiencia de Maricarmen Méndez. Esto hace que las empresas tengan que asumirse más como escuelas.

Maricarmen Méndez, directora de Recursos Humanos de laboratorios MSD - (Foto: Cortesía)

“Tienes que ponerles retos a corto plazo, pero con objetivos muy claros, porque si ellos no ven claro para qué están haciendo el trabajo, se van. No son personas que trabajan a lo tonto, si con claridad no les dices para qué están trabajando, no lo hacen. Ellos te preguntan ¿Para qué?”.

Una de las razones por las que los jóvenes se van de una empresa es porque el ambiente de trabajo no es agradable. En MSD México han apostado por espacios como un gimnasio o salas privadas en las que un colaborador puede recibir llamadas personales.

Retroalimentación

“Hay sesiones de retroalimentación al menos tres veces por año entre jefes y colaboradores. Es la forma de saber cómo se sienten en la empresa o cuáles son sus expectativas”, afirma Maricarmen Méndez.

Las nuevas generaciones han aportado ideas innovadoras a la empresa: dos de las más importantes son un programa de visitas a los pacientes para comprobar si les ha servido el medicamento y la venta de productos farmacéuticos a meses sin intereses.

Los beneficios deben ser adaptados a las necesidades de cada generación. “Para un joven de 27 años un plan de retiro no es atractivo. Si contrato a alguien de 40, entonces me preguntará cómo está el plan de retiro”, explica Méndez.