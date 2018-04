Dados los avances tecnológicos en los últimos años, que han puesto a los servicios financieros al alcance de cada vez más personas, es necesario que éstas se concienticen del que ocupar algunos productos requiere de conocimiento y orientación, lo anterior con el único fin de evitar errores que perjudiquen su cartera, manifestaron los expertos.

Para Diego Paillés, director general de La Tasa.mx, plataforma digital de inversión, lo primero que deben saber las personas antes de realizar inversiones es qué significa hacerlo.

Una definición muy cercara sería: poner a disposición de terceros una cantidad de dinero con el objetivo de que se incremente el monto con las ganancias que genere su uso. A diferencia del ahorro, la inversión reduce la liquidez del recurso al limitar su acceso durante el tiempo que dure ese préstamo, situación que no ocurre con el ahorro.

“El primer punto es entenderlo, muchos lo ven como un riesgo enorme para gente especializada y sólo es ahorrar de manera inteligente; si usted ahorra únicamente en métodos tradicionales, como debajo del colchón, lo que está pasando con el dinero es que va perdiendo valor, porque los precios de algunas cosas van subiendo con la inflación. Digo, el ahorro es una acción de gran valor, pero tiene su costo y su castigo si no se está invirtiendo”, reafirmó el directivo.

Asimismo, reconoció que se vuelve una obligación de quien vaya a invertir hacerse de conocimientos sobre la materia. Otro elemento que las personas deben conocer son los rendimientos, saber qué son y cómo afectan a su dinero.

“Para entender lo anterior, es bueno ver algunos escenarios, porque a veces no le dicen al interesado qué efecto va a tener 5 contra 15% en sus portafolios si está ahorrando a largo plazo, en una inversión a un año no se vería gran diferencia; sin embargo, a pesar de que esos 10 puntos no es una distancia grande en 10 años, puede significar tener el doble del valor de su inversión entonces”, indicó.

De igual manera, recordó que siempre que hay un rendimiento existe un riesgo; no obstante, no significa que sea malo, simplemente debe entenderlo para saber cómo mitigarlo. La mejor manera es diversificar su inversión.

“Se necesita más educación para poder equilibrar la relación que los mexicanos tienen con el riesgo, de manera que ellos puedan aprender a asignar montos saludables en sus portafolios para obtener mayores retornos”, se lee en la Encuesta Global del Pulso del Inversionista realizada por BlackRock.

Por su parte, el directivo de La Tasa confirmó que la comparación también se vuelve fundamental para que los inversionistas inexpertos puedan tomar la mejor decisión en beneficio de su patrimonio.

UN PLAN PARA COMENZAR

Para lograr que su primera incursión en inversiones no sea tan complicada, existe una serie de recomendaciones que debe tomar en cuenta.

La primera es definir su objetivo: debe establecer para qué desea el dinero, lo anterior le va a permitir concebir un plazo u horizonte de inversión. El segundo consejo es establecer un capital.

Actualmente, hay opciones como los Cetes que permiten invertir desde 100 pesos y en plazos muy cortos.

“Definir el objetivo le ayuda de entrada a plantearse cuánto tiene que estar ahorrando y tomar esa decisión activa y no decir ‘lo que me vaya sobrando al mes’ porque, de tomar una actitud pasiva, la realidad es que no nos va a sobrar nada”, comentó.

El tercer paso del plan es determinar la tolerancia al riesgo. Recuerde que en las inversiones siempre existirá riesgo, por lo que conocer el funcionamiento del producto y destino de su dinero puede ayudar a mitigar los miedos.

“Si se considera conservador, busque opciones con ganancias menores, pero constantes. En cambio, los más arriesgados podrán experimentar con la volatilidad de otros proyectos que ofrecen grandes ganancias en poco tiempo”, dijo.

Asimismo, recomendó buscar opciones seguras, con los avances tecnológicos es común que se busquen opciones por Internet, algunas de ellas pueden ser fraudulentas, ya que aseguran rendimientos altos con poca inversión en plazos cortos.

“Por ello, recomiendo que se informe sobre quién supervisa las operaciones de esa empresa e indague cuál ha sido la experiencia que han tenido los usuarios”, indicó.

CUESTIONE A SU ASESOR

La encuesta de BlackRock señala que, cuando se trata de tomar decisiones de ahorro e inversión de largo plazo, la mayoría de los mexicanos (51%) elige fuentes en línea. No obstante, cuando miramos las fuentes más influyentes, hablar con un asesor financiero se eleva al primer lugar.

Diego Paillés manifestó que tener conocimientos básicos hará que las personas no se queden con lo que digan sus asesores, lo cual podría traer un beneficio superior en sus inversiones.