Navidad es una de las épocas más esperadas por niños y adultos debido a las fiestas, las comidas pero sobre todo por los regalos. Durante estos días en que es común recibir o dar un obsequio a los seres queridos, puede ser que se percate que el artículo en cuestión no era lo que esperaba, no es de su talla o bien, tenga algún desperfecto, en esos casos puede solicitar una devolución en la tienda donde lo adquirió.

Si bien todos los consumidores tienen derecho a la política de devolución, la cual se encuentra contenida en la Ley Federal de Protección al Consumidor, dependerá mucho del producto adquirido así como del establecimiento para saber cómo procede esta política, ya que cada tienda tiene sus procesos y protocolos para hacerlo.

Actualmente existen miles de razones por las cuales los compradores deciden devolver los artículos: ya sea porque el cliente cambió de idea, no era lo que buscaba, el modelo o talla es incorrecto, el producto llegó en malas condiciones o con las garantías violadas.

Al momento de comprar cualquier artículo, así como se revisan factores como la garantía o el precio, también se deben revisar las políticas y protocolos de devolución que tienen las tiendas y establecimientos, sobre todo si se compra por Internet, afirmó Pablo Yáñez, country manager de Beetrack.

De acuerdo con el Estudio sobre Venta Online en Electrónicos 2021 elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), 30% de los compradores digitales declaró haber realizado alguna devolución; entre las principales razones por las que lo hicieron se encuentran que el producto venía dañado, era un artículo diferente al que ordenó, no era de la calidad esperada, el producto no se parecía al de la publicidad, el producto estaba usado y que simplemente no les gustó.

Términos y condiciones

A decir del ejecutivo, las políticas de devolución deben venir en la página web del comercio, regularmente vienen en la parte de hasta abajo o bien en una pestaña específica con el título de devoluciones, políticas de privacidad o términos y condiciones.

“Hoy en día gracias al crecimiento exponencial del e-commerce, las empresas han sido más responsables y exponen claramente sus políticas de devolución para que cuando el usuario haga la reclamación no se generen confusiones”, destacó en entrevista telefónica.

Estas políticas deben explicar cómo aplican en caso de que el comprador decida devolver el artículo en cuestión, deberá especificar el plazo para hacer la solicitud, las condiciones para que se haga el reembolso, así como la forma de hacerlo: si es necesario acudir a la tienda, enviar algún correo o llamar a su centro de atención a clientes.

De tiendas a tiendas

Cada tienda es diferente y eso también aplica a sus políticas de devolución. A decir del experto, hay diferentes tipos de devoluciones: hay empresas que devuelven 100% del importe, otras que regresan sólo un porcentaje, mientras que algunas solamente devuelven los gastos de envío y además de una compensación.

Otro factor que también entra en juego para la devolución es el tipo de producto, ya que no es lo mismo la devolución en el caso de ropa o calzado que de aparatos electrodomésticos, los cuales cuentan con una garantía en caso de algún desperfecto o daño.

Adicionalmente, algunas empresas ponen algunas restricciones o condiciones para que la devolución proceda como puede ser que el producto esté en buenas condiciones; con sus accesorios, manuales y etiquetas completas; y en el caso de aparatos como tabletas, celulares y computadoras libres de cualquier contraseña o clave.

“Hay que revisar las políticas de devolución, hay ciertos productos que si el cliente lo abre ya no aplica. Por ello es importante revisar qué dice el comercio y ver qué puede hacer o no para que aplique la devolución del producto”, afirmó.

Otro punto es el procedimiento para hacerlo. En algunos comercios pueden solicitarlo vía electrónica, mientras que en otras es necesario llamar primero a su centro de atención a clientes o acudir directamente a la tienda física más cercana al domicilio.

Tiempo de devolución

El tiempo es fundamental. En muchos casos las tiendas solamente dan siete días para realizar el cambio, una vez recibida la compra, mientras que otras ofrecen hasta 90 días, aunque el plazo promedio suele ser de 30 días.

