Por resultar más cómodo, por los descuentos y promociones que se ofrecen, el ahorro de tiempo y evitar el estrés de una tienda física, muchos son los motivos por los cuales cada vez más usuarios deciden comprar por Internet.

Aunque autoridades y empresas advierten a los usuarios sobre los peligros que existen al comprar online, también existen otros puntos a considerar no solamente relacionados con la forma de pago o que sea un sitio seguro.

Cifras de la Asociación Mexicana de Internet revelan que en nuestro país hay 51.2 millones de usuarios en Internet, de los cuales 50% ha comprado a través de la red. En tanto, según la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las compras en línea aumentaron a 38% en el 2018.

En un artículo publicado por Banco Base en su página de Internet, existen otras medidas precautorias extras para enriquecer la experiencia de compra.

Detalló que antes de adquirir cualquier artículo, el comprador debe asegurarse que el producto es exactamente lo que quiere y que lea en su totalidad la descripción completa del producto para que en caso de tener dudas, pregunte a la tienda virtual o al vendedor.

Otro indicador que ayuda a los consumidores en sus decisiones es revisar los comentarios de otros compradores, ya sea en la misma página o en redes sociales, así como las preguntas frecuentes que se publican dentro del sitio, lo recomendable es no concluir la compra si no los lee.“No concluya la compra si no ha leído por completo la página. Es como leer las letras pequeñas de todo contrato porque despeja dudas que pudiera tener, sobre todo, si el sitio donde comprará no es tan conocido o famoso”, explicó.

Banco Base recomendó revisar que el sitio tenga información de contacto, lo anterior porque toda página formal y segura debe ofrecer información de contacto o servicio al cliente para cualquier eventualidad, ya se a través de una cuenta de correo electrónico o un número telefónico.

De igual forma, aconsejó confirmar que el cargo hecho en su tarjeta de crédito sea el correcto, para que en caso de que no coincida con sus compras, lo reclame de manera inmediatamente.

Destacó que la información y costos del envío también son muy importantes. Antes de cerrar su pedido, verifique que los datos del domicilio al que llegará son los correctos.

La institución financiera pidió estar atento si los productos solicitados cruzarán la aduana, ya que los tiempos que puede demorarse un paquete en este sitio pueden ser más largos de lo que se piensa, incluso, revisar si los artículos pudieran pagar impuestos adicionales al ingresar al país.

Una vez hecha la compra, se debe dar seguimiento al pedido y recordó que el sitio debe enviar información de seguimiento para que sepa en dónde va su paquete y cuándo llegará a su destino.

De acuerdo con la AMVO, la ropa, calzado y accesorios es la mercancía más comprada por internet en nuestro país.

