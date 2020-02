Los llamados gastos hormiga, es decir los desembolsos que se consideran insignificantes, pueden representar para una persona, al año, cerca de 15,000 pesos, alertó Luis Madrigal, director de la plataforma de comparación de servicios financieros en línea, Coru.com.

Y es que, a decir de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los "gastos hormiga" pueden representar hasta 12% del ingreso anual de un trabajador.

Por lo que este tipo de fugas de dinero tiene un impacto negativo en la economía personal o familiar a mediano y largo plazo.

Por ejemplo, si una persona gana 10,000 pesos, se estimaría que tiene fugas de dinero de al menos 1,200 pesos mensuales, es decir casi 15,000 pesos anuales que se van en gastos hormiga, precisó el directivo.

"Los 'gastos hormiga' son una pérdida de dinero que atenta contra nuestros ingresos. Todos perdemos un poco de dinero a cuentagotas, lo importante es reconocer que no todos los desembolsos son iguales y aprender a identificar los gastos caros e innecesarios para frenar esa fuga", advirtió.

A través de un comunicado, Madrigal dijo que uno de los principales problemas que hay a la hora de ahorrar es no saber exactamente dónde está la fuga del dinero. Quizá tenemos claros los gastos fijos, pero no pasa lo mismo con los gastos mínimos que no se registran en el día a día.

Por ello, comentó que la manera de identificar los gastos hormiga es a través de tener un control individual. Lo recomendable es anotar durante la semana todos los gastos diarios, desde las monedas que se dan al empacador del supermercado hasta el pago de los servicios de movilidad por aplicación, el café de la mañana, o la comisión que cobran por usar la tarjeta en el cajero.

Una vez que se tenga ese registro, dijo, se suma a aquellos gastos que se debe hacer a mediados o fin de mes (servicios de películas o música en línea, tarjeta de crédito, renta) para tener el total.

Así será más sencillo ubicar los gastos que afectan el ingreso para pagar las deudas importantes, dijo.

Precisó que es importante que entren los gastos que se volvieron un hábito y se consideran una necesidad, como pueden ser el taxi o las cosas que se compran diariamente en la tiendita para desayunar, así como los gastos digitales que no se "ven" porque no se usa efectivo para pagarlos.

Si bien reconoció que eliminarlos por completo es algo casi imposible de hacer, existen formas de cambiar los hábitos financieros y recortar algunos gastos diarios, especialmente los que más afectan la economía personal y familiar.

El directivo identificó cuatro "gastos hormiga": el primero las comisiones bancarias, las más costosas suelen ser los recargos por reposición de tarjetas a causa de robo o extravío, estados de cuenta adicionales, disposición de crédito en efectivo, anualidad de tarjetas de crédito, transferencias a otros bancos y emisión de cheque de caja certificado.

Por ello, recomendó evitar el pago de estas comisiones a través de la organización, además de evitar hacer transacciones o uso de cajeros automáticos de bancos distintos.

Adicional a esto lo recomendable, dijo, es buscar una tarjeta de crédito que no cobre anualidad y evitar el pago de intereses por pagar el mínimo del plástico.

El segundo es el llamado "gusto culposo", en este rubro se encuentra principalmente el consumo de tabaco y alcohol que, además de ser gastos caros, generan efectos negativos en la salud.

Recordó que a partir de 2020 se aprobó el aumento del impuesto IEPS de 0.49 pesos por cigarro y los refrescos aumentaron de 1.17 a 1.26 pesos por litro, y se autorizó un impuesto de 4.5% sobre el precio de la venta de la mayoría de las bebidas alcohólicas.

El tercero, dijo, son los gastos en entretenimiento y streaming, donde según un sondeo publicado por Coru y BradEngagment, 45% de los mexicanos tiene contratado al menos un servicio de streaming (ya sea para ver películas, escuchar música u otro tipo de entretenimiento).

Mientras que entre la generación centennial (nacidos a partir de 2000) el consumo de videojuegos representa una de las principales inversiones de su tiempo y dinero, eso sin considerar aplicaciones o juegos que no se usan, o periodos de prueba que no cancelan. Estos gastos son los que se deben identificar y poner en la lista roja para eliminarlos, aseveró.

También están las aplicaciones de servicios, ya que al menos 33% utiliza algún tipo de servicio de transporte privado como Uber, Cabify, según el sondeo de Coru y Brad Engagment.

Mientras que los millennials, dijo, hacen uso de servicios de entrega de comida al menos una vez a la semana (36.5%), más de una vez (14.5%), una cada dos semanas (19.5%), y 29.5% dice que no acostumbra usar estos servicios.

El riesgo de los consumos pequeños mediante aplicaciones, alertó, radica en que no se "ven" a simple vista, hasta que llega el estado de cuenta, por lo que es recomendable valorar cuáles aplicaciones realmente son necesarias de pagar, y desinstalar del celular las que no lo son.