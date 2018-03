La Transferencia de dinero, préstamos y venta de títulos financieros son algunos de los servicios que ofrecen las fintech, empresas financieras que resultan atractivas principalmente para los jóvenes, debido a que son quienes están vinculados con las tecnologías móviles.

Estas entidades innovadoras y flexibles al público operan como intermediarios en transferencias de dinero, préstamos, compra y venta de títulos financieros así como asesoramiento financiero, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Parte fundamental de su éxito es que no hay necesidad de ir a la sucursal para realizar algún trámite.

Estas empresas financieras, expone, se desenvuelven en áreas de pagos y remesas; préstamos; gestión de finanzas empresariales; gestión de finanzas; personales; crowdfunding (financiamiento de proyectos); gestión de inversiones; seguros; educación financiera y ahorro; soluciones de scoring, identidad, fraude, trading y mercados.

La comisión enfatiza que un gran bloque de empresas fintech se dedica, entre otras cosas, a realizar préstamos con recursos que obtienen de otras personas dispuestas a prestar su dinero por un rendimiento.

De ahí que recuerda que antes de contratar algún producto financiero es necesario revisar que la institución en la que se piensa invertir o ahorrar esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef, ya que si en algún momento existe un problema, será esta dependencia donde se pueda levantar una reclamación.

El término fintech deriva de finance technology, se utiliza para denominar a las compañías que ofrecen productos y servicios financieros haciendo uso de tecnologías de la información y la comunicación, como páginas de Internet, redes sociales y aplicaciones para celulares.

Las inversiones globales en startups de tecnología financiera se triplicaron en el 2014 en comparación con el 2013, al pasar de 4,050 a 12,210 millones de dólares, según reveló un estudio de Accenture titulado The future of fintech and banking . Estas cifras demuestran la confianza que están teniendo los inversionistas en el sector que surgen como una alternativa a los bancos.

Además, 72% de los líderes encuestados cree que sus bancos tienen un enfoque fragmentado en innovación digital, mientras que 40% estima que sus organizaciones demoran demasiado en implementar nuevas tecnologías.

Por otro lado, 72% de los consultados cree que aumentarán las inversiones en innovación tecnológica en los próximos dos años y 60% afirma que está dispuesto a sacrificar los ingresos actuales con el fin de adoptar nuevos modelos de negocios y considera que los bancos y los nuevos competidores coexistirán mediante ofertas diferenciadas. (Con información de Notimex)