Una de las épocas más bonitas del año para muchas personas es la Navidad, temporada muy esperada para compartir con la familia, no sólo la cena o regalos, sino también buenos y especiales momentos.

Sin embargo, para muchas personas esta festividad también puede ser estresante, por no planear a tiempo o no tener dinero suficiente para sus compras.

En esta época es muy fácil dejarse llevar por el sentimentalismo, las ofertas y, en general, el clima navideño, pero lo malo viene después, cuando hay que revisar las cuentas y nos damos cuenta de todo lo que terminamos gastando. Para evitar esto, la comparadora digital de productos financieros Comparabien recomendó una serie de lineamientos para tener compras saludables y no gastar de más.

En primer lugar, recomendó no comprar todo a última hora, pues eso ocasionará no tener el tiempo suficiente para ir a los lugares con los mejores precios, sobre todo si están lejos el uno del otro, y puede terminar comprando lo primero que vea, que no necesariamente es lo mejor ni al mejor precio.

Como segundo punto, destacó la importancia de comparar artículos y precios, ya que al contrastar entre una o más tiendas que vendan lo mismo probablemente encontrará una diferencia en el precio o, en todo caso, alguna promoción vigente que haga más atractiva la compra.

Una recomendación más es hacer una lista de los productos a adquirir. Gastar sin tener una idea de cuántos regalos necesita, para quiénes son ni cuánto puede gastar como máximo en cada uno de ellos es una bomba de tiempo para las finanzas. Lo mejor es organizarse y luego comprar.

De igual forma, la comparadora digital detalló que no es recomendable aceptar una tarjeta en estas fechas sólo por los descuentos que puedan ofrecer.

Detalló que, si bien es algo común que le ofrezcan un descuento en su compra a cambio de obtener una tarjeta de crédito, no por eso debe aceptarla. La decisión de solicitar una nueva tarjeta debe ser tomada con cuidado, evaluando las tasas de interés, beneficios y comisiones, así que aceptar una sin tener esta información y sólo por un descuento en una compra no es algo recomendable.

Enfatizó que si las compras navideñas las hará con su plástico recuerde no hacerlo a demasiados meses, ya que eso ocasionará un mayor cobro de intereses.

