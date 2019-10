Si tiene seguro de automóvil, esta información le resultará de gran utilidad, ya que al sufrir algún siniestro tiene la posibilidad de evaluar la atención que el ajustador le brinda al momento del percance. Por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lo auxilia con el Micrositio de Ajustadores, un portal en el que, además de calificar el desempeño del ajustador de su aseguradora, también encontrará diversas herramientas que le orientarán con todo lo relacionado al tema, como números de emergencia y estadísticas del sector.

La Condusef refirió que algunos de los elementos que se consideran aptos para presentar una queja son si el ajustador llega 30 minutos después de la emergencia; si no pregunta por su estado de salud; si no realizó las gestiones para que la otra parte pagara el siniestro, o si no lo acompañó al Ministerio Público, aun cuando su seguro cubra esa parte.

En el micrositio, además de contar con la opción de presentar un reporte de calidad en la atención del servicio, también encontrará secciones que podrán servir de guía, ya que podrá consultar qué hacer en caso de siniestro, cómo identificar a su ajustador, así como un apartado de educación financiera que muestra las obligaciones de los ajustadores.

Además, podrá conocer los fundamentos legales de los seguros, así como un glosario que le permitirá familiarizarse con el tema.

Una de las virtudes que presenta el micrositio es que muestra una calificación promedio, tanto de ajustadores como de las aseguradoras, con el objetivo de ayudarlo a la hora de comparar opciones en materia de seguros.

Actualmente, el promedio para los ajustadores es de 4.6, mientras que para las aseguradoras es de 4.0. Por otra parte, el micrositio tiene un registro de 1,082 reportes evaluados y 816 ajustadores con al menos una evaluación.

Si piensa realizar un reporte a través de este portal, únicamente tendrá que ingresar al sitio de la Condusef. Ahí, se le solicitarán sus datos personales e información relacionada con su seguro, como el nombre de la aseguradora, del ajustador y su cédula. Es importante que también tenga a la mano todos los datos del siniestro, ya que para realizar el reporte también será requerida información como el número de reporte y fecha del accidente, el tipo de cobertura de su automóvil y el lugar del percance.

Posteriormente, tendrá que contestar un breve cuestionario con los pormenores de la atención que recibió por parte del ajustador. Finalmente, el reporte se genera al seleccionar la opción Guardar.

Recuerde que también podrá presentar la denuncia correspondiente directamente en las oficinas de la Condusef cuando exista un incumplimiento dentro de su contrato, ya sea porque la aseguradora se niega a pagar la indemnización o porque existe alguna inconformidad con el monto pagado.