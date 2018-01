Además de la gasolina y los pagos mensuales del auto, existen otros gastos que pueden significar una sorpresa para su cartera, sobre todo en el caso de conductores primerizos.

Para que esto no suceda, estar conscientes e informados es una de las mejores medidas que pueden tomar los conductores, pues les permite tener mayor control sobre la inversión que deben destinar a su vehículo.

En este sentido, la firma Engie identificó los tres principales gastos que conlleva tener un auto y lo que debe saber sobre cada uno, para prevenir y ahorrar el mismo tiempo:

1 Trámites. Una vez que adquiere un auto se embarcas en la tarea de realizar el registro, emplacado (con un costo entre 642.70 y 678 pesos) y, si no cuenta con ella, la expedición de licencia para conducir (que este año rondará entre 754.50 y 796 pesos) y demás papeleo. Además, los desembolsos corrientes incluyen:

- Tenencia. Se calcula con base en el valor total de su coche multiplicado por el factor de depreciación que le corresponda. En la Ciudad de México este impuesto está subsidiado, es decir, que mientras no tenga adeudos y cumpla con los requisitos, sólo deberás cubrir el pago de los derechos por el refrendo de placas, el cual rondará este año entre 499 y 528.70 pesos.

- Renovaciones de tarjeta de circulación. Con un costo entre 285.80 y 301.50 pesos.

- Multas. Las cuales varían desde las cinco a 40 veces la unidad de cuenta vigente, es decir, de 377.45 a 4,529.40 pesos. Además de sus respectivos recargos por incumplimiento.

- Verificación vehicular. Un proceso que debe cumplir semestralmente con un costo aproximado de 472 pesos.

2 Mantenimiento. Para evitar una mayor depreciación de su auto, asegúrese de que tiene el desempeño adecuado y que no presentará problemas que generen gastos mayores, realizar servicios y llevarlo continuamente al taller es vital. No obstante, ir a ciegas al mecánico puede resultar en gastos extra que afectan su economía. “Soluciones como Engie también suman cotizaciones de mecánicos para tener una mejor planeación. Esto no sólo ahorra tiempo y esfuerzo, también puede ayudarle a ahorrar hasta 30% de los costos con sólo invertir entre 350 y 440 pesos por la solución”, dijo Gal Aharon, CMO y cofundadora de Engie.

3 Medidas de seguridad. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, todos los vehículos motorizados deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. Esto lo convierte en un gasto necesario (cuya prima básica puede rondar entre 700 y 1,500 pesos), ya sea que su coche sea nuevo o lleve un tiempo con él.



