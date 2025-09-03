Sheinbaum presentará su primer informe con enfoque particular en Nuevo León: Samuel García

Monterrey, NL. El gobernador, Samuel García Sepúlveda, informó que el próximo sábado 6 de septiembre, vendrá la presidenta Claudia Sheinbaum y rendirá su primer informe con enfoque particular en el estado de Nuevo León, en la Macroplaza.

Esta visita es parte de una gira por todo el país, que iniciará la mandataria el viernes 5 de septiembre.

En la conferencia matutina Sheinbaum Pardo señaló: "les platico que a partir de este viernes voy a todo el país a una rendición de cuentas. Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media; ahí les vamos a informar a la gente, acompañada de las gobernadoras y gobernadores".

"Vamos a ir a tres estados en un día para cumplirlo, vamos a informar sobre programas de bienestar en cada estado, las obras públicas y otras cosas que vienen en una rendición de cuentas", afirmó la mandataria federal.

A su vez, los medios locales citaron lo que dijo el gobernador: "Viene la presidenta el sábado, digamos que es el informe del primer año y está enfocado en Nuevo León. Yo estoy muy entusiasmado de que dé a conocer en su informe todos los proyectos que se están haciendo aquí, como el tema del tren del Norte".