Reforma de jornada laboral debe ser técnica, gradual y regional: Samuel García

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda inauguró el Congreso Laboral 2025, donde se pronunció sobre la necesidad de que la reforma de la jornada laboral se realice de manera técnica, gradual y se adapte a cada región del país. Esta reducción a 40 horas de trabajo puede representar una oportunidad para mejorar la productividad, movilidad y calidad de vida de los trabajadores, enfatizó.

Felicitó a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, quienes organizaron este evento en el momento adecuado, ya que próximamente se revisará el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y está por salir la reforma de la jornada laboral de 40 horas.

“Lo idóneo es que (la reforma laboral) se aborde de una manera técnica, sin ambiciones desmedidas y se hagan trajes a la medida. Con la jornada reducida el empleado estará más contento, más creativo, más productivo, va estar más tiempo en su casa en lugar de estar una hora en el tráfico. Estudiemos cómo ‘metemos dos goles’ de una vez y arreglamos la movilidad, el tráfico, el home office y de pasada palomeamos la reforma de jornada reducida”, apuntó el mandatario estatal, en la inauguración del Congreso que se realiza este jueves 4 y viernes 5 de septiembre, en el Club Industrial.

Refrendó la importancia del T-MEC para Nuevo León y pidió mantener sus beneficios, especialmente la eliminación de aranceles. “Hablar de renegociar (el T-MEC), empezar de cero. No hay nada que renegociar, hay que revisar qué jala y lo que no. Ahí sí, planteamientos”.

El presidente de la ANADE, José Ángel Santiago Ábrego hizo énfasis en que los temas a tratar durante el Congreso presupone una serie de garantías para el correcto ejercicio profesional como el privilegio abogado-cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones en la búsqueda de asesoramiento legal, todo esto teniendo como prioridad una comunicación franca y honesta.

Roberto Cantú Alanís, presidente de Coparmex Nuevo León, agradeció al gobernador su presencia y resaltó que esto refleja la colaboración entre el gobierno, el sector empresarial, academia y profesionistas de derecho para dialogar sobre los retos laborales que se viven en México, en Nuevo León y el mundo y lo que permite además gozar de una armonía laboral.

Los temas claves en Congreso Laboral 2025 serán la reforma a la jornada laboral al 2030, la renegociación del T-MEC, así como las nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA) en el trabajo y los métodos alternos de solución de conflicto y mediación laboral.

Durante la inauguración también estuvieron presentes la presidenta de la ANADE Nuevo León, Teresa Villarreal Torres; el secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio; el coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco; y la secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González.