Arrancan primer tramo del Tren Saltillo-Nuevo Laredo desde Salinas Victoria

Monterrey, NL. Con la cuenta regresiva de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de un enlace a Palacio Nacional en la Ciudad de México, el gobernador de Nuevo, León Samuel García, dio el banderazo de inicio de obras al tren Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Desde el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, autoridades federales y estatales encabezadas por el gobernador, arrancaron este martes los trabajos de construcción del primer tramo en Nuevo León del Tren del Norte: Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo.

Se trata de un tramo de 100 kilómetros, iniciado en el poblado Unión San Javier en Salinas Victoria; de los 396 kilómetros en total del trayecto entre Saltillo y Nuevo Laredo, el cual beneficiará a una afluencia de 7 millones de pasajeros anuales.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva; y por el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Tras agradecer el apoyo de la presidenta de la República, García Sepúlveda destacó la importancia de este proyecto el cual, dijo, "nos trae mucho entusiasmo al ser un tren que se había esperado por mucho tiempo. Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey y de esta ciudad a Nuevo Laredo, cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama".

El gobernador aseguró que trabajarán en conjunto con la federación porque este proyecto colinda con las líneas 4 y 6, todo este transporte de pasajeros va a beneficiar la movilidad del estado.

A su vez, el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous detalló que el tramo del tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo será de 396 kilómetros; y circulará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Se contempla un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje.

En su visita a la ciudad en días pasados para pormenorizar su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el arranque de las obras del Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, el cual, dijo, es una de las obras más importantes para Nuevo León.

Pondrán en marcha trenes de repavimentación

Posterior al evento, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, aseguró que en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año se contempla una maquinaria conocida como trenes de repavimentación para atender a las carreteras federales del estado.

"La intención para 2026 es que cada estado tenga un tren de repavimentación y atender a la red carretera como lo planteó la presidenta de México en el informe que rindió en Nuevo León el pasado sábado 6 de septiembre.