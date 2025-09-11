Arranca construcción de nueva planta de SteelForm en Pesquería

Monterrey, NL. El gobernador Samuel García Sepúlveda participó en la colocación de la primera piedra de la nueva planta de SteelForm en Pesquería, municipio que se ha consolidado como polo industrial con la presencia de KIA México y Ternium.

Poco antes, al inaugurar la Cumbre Inmobiliaria de Canadevi Nuevo León, el mandatario destacó que la entidad suma 90,000 millones de dólares en anuncios de inversión y adelantó: "Vamos a Pesquería al inicio de otra planta proveedora de Volvo", lo que atraerá a más compañías extranjeras.

Durante la ceremonia de la expansión de la empresa de origen sueco, García Sepúlveda aseguró que el estado vive un momento histórico en materia económica y se consolida como el mayor polo de inversión extranjera en el país.

Recordó que, gracias a la confianza de empresas globales y al trabajo de promoción realizado en giras internacionales, el estado alcanzó una cifra récord en atracción de capitales.

“Déjenme decirles que en materia de inversión extranjera ya son 90,000 millones de dólares que llevamos en cuatro años. Para que se den una idea, el sexenio anterior, el gobierno tuvo un récord de 9,000 millones de dólares. Hoy tenemos diez veces más, ese es el tamaño de Nuevo León", subrayó.

Reconoció la importancia estratégica de Pesquería, municipio que se ha convertido en polo industrial de empresas de clase mundial y que cuenta con obras de infraestructura clave como el nuevo Aeropuerto Internacional, las líneas 4 y 6 del Metro y carreteras que potencian la competitividad de la zona.

“Cada peso, cada dólar o cada euro que se invierte en Nuevo León se multiplica; aquí ofrecemos seguridad, educación, salud y la mejor calidad de vida para que cada empresa crezca junto con nuestra gente”, destacó.

Consideró que la llegada de Steelform refleja la confianza internacional en el estado como destino de inversión, y reafirmó el compromiso de su administración para acompañar a las empresas con trámites ágiles, infraestructura moderna y un entorno de certidumbre.

Steelform, proveedora de la industria automotriz, es una empresa suizo-americana, resultado de la fusión de las compañías Steel Warehouse (fundada en 1948), produce estructuras de acero prefabricadas y Forming AG (establecida en 1964), fabricante de perfiles de acero, con filiales en Suiza, India y Estados Unidos.

Acompañaron al Gobernador, Cees Mourits, socio fundador de SteelForm; Gordon AuBuchon, vicepresidente ejecutivo de Steel Warehouse; José Garza, presidente del Grupo Prolamsa. Así como Francisco Esquivel Garza, alcalde de Pesquería; Betsabé Rocha Nieto, secretaria de Economía; Emmanuel Loo, subsecretario de Inversión e Innovación.