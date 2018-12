Tijuana, BC. Los cinco municipios de Baja California fueron contemplados en su totalidad para ser parte de la denominada zona libre, que se incluye en la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, para dar beneficios fiscales a los las ciudades situadas en la zona norte del país, en la que inicialmente no estaban integrados los municipios de Ensenada y parte de Mexicali, de acuerdo con la Asociación de Maquiladoras de Mexicali (Index).

El presidente del Consejo Ciudadano de Baja California y extitular de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Ensenada, Mario Zepeda Jacobo, explicó que al no considerar a todos los municipios se originaría un problema de desigualdad y pérdida de competitividad, además de un éxodo de empresas que se hubieran mudado a donde están los beneficios.

“Fue un tema que a partir de este año se empezó a trabajar para que Ensenada fuera incluida, que fuera más allá de los 30 kilómetros desde la frontera al sur, se integraron varios grupos ciudadanos y empresariales para poder incidir y explicar dejar fuera a la ciudad, hubiera sido un caos económico”, indicó.

Los beneficios no sólo fueron para Ensenada, sino también los poblados como Valle de Mexicali y San Felipe, ambos ubicados en la capital del estado, que originalmente no estaban dentro del plan presentado por López Obrador, ya que no se encuentran dentro del área de los 30 kilómetros que se habían considerado como únicos beneficiados.

El presidente de Index Mexicali, Salvador Maese Barraza, informó que, con la adición del puerto mexicalense y el municipio de Ensenada anunciada semanas atrás, se confirma que todo el estado de Baja California estará dentro de los beneficios de la zona libre.

La propuesta tiene que ver con crear una zona libre de aranceles o tasas preferenciales para las ciudades fronterizas, que comprenden desde el muro hacia 30 kilómetros al sur y la disminución del Impuesto al Valor Agregado a 8% y el Impuesto sobre la Renta a 20 por ciento.

