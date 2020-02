Pese a que coronavirus ya comenzó a impactar en los mercados financieros y en algunas industrias estatales, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, descartó que se esté viendo afectada la actividad económica de la entidad.

“Yucatán al día de hoy sigue igual que siempre, la actividad económica sigue, la gente va a trabajar, los turistas siguen llegando”, aseguró el mandatario después de la presentación del evento Smart City Expo Latam Congress.

Refirió que no se tiene registrado alteraciones en la llegada de insumos o productos provenientes de Asia y que la dinámica empresarial se está desarrollando con normalidad.

Sumado a lo anterior, el Ejecutivo estatal explicó que el sector automotriz de Yucatán no está presentando complicaciones como en otras entidades —esto debido a que hay algunas partes automovilísticas que provienen de China; agregó que la entidad cuenta con una economía diversificada y “la manufactura de automóviles de la entidad no es tan grande”.

“En Yucatán el sector automotriz no representa, como en otros estados del Bajío, un tema económico relevante. No tengo reportado que no estén llegando insumos a las empresas”, expuso.

Vila Dosal también indicó que aún no tienen un estimado en cifras de las posibles afectaciones al sector turístico —que es una de las actividades económicas más importantes del estado— en caso de que llegue la epidemia a Yucatán.

“No tenemos números, uno no puede saber qué es lo que va a pasar, uno no puede saber si los cruceros van a dejar de salir de Florida, Estados Unidos, uno no puede saber qué va a pasar con los vuelos. En ese sentido, hay que tener un poco de paciencia, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar, a ciencia cierta no sabemos, nadie sabe qué va a pasar”, acentuó.

El gobernador añadió que siguen todas las recomendaciones y medidas preventivas que está enviando la Secretaría de Salud federal y han dado un seguimiento puntual a los casos que se están registrando a nivel internacional.

“En México quien es el encargado de dictar las directrices, de cuál va a ser la estrategia a seguir, es la Secretaría de Salud federal. Desde que empezó lo del coronavirus, en Yucatán, como en todas las entidades, hemos estado siguiendo las disposiciones y recomendaciones”, puntualizó.

