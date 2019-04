Guadalajara, Jal. La recién conformada Red de Clústeres Automotrices de México, que por ahora afilia nueve organismos de 10 entidades del país, concretará en mayo próximo su primer proyecto de vinculación entre proveedores y compradores del sector, para fortalecer la cadena de suministros de la industria automotriz.

El director de la red, Alexandro Burgueño Rodríguez, dijo a El Economista que ya se trabaja en adaptar una plataforma tecnológica que incluye un directorio de 3,000 empresas del sector automotriz para que de manera automática pueda vincular la oferta con la demanda de insumos y servicios que requiere el sector.

“Estamos trabajando con ellos para que modifiquen o agreguen a su plataforma una matriz de proveeduría que tenga a los proveedores y compradores y te diga quién puede hacer vinculación con quién”, explicó Burgueño Rodríguez.

Detalló que en la actualidad, a través del directorio en línea directorioautomotriz.com.mx, las empresas compradoras ponen sus requerimientos y las proveedoras suben al portal los productos y servicios que ofrecen, pero por medio del desarrollo de una matriz, la vinculación entre ambos se dará de forma automática.

“El principal problema que tenemos ahora es que, incluso dentro de un clúster, están sentados en la mesa un proveedor y un comprador pero no hacen negocio, ya sea porque ya tiene sus proveedores o por cualquier motivo”, subrayó el director general de la red.

Adicionalmente, refirió, en el segundo semestre del año se realizará un encuentro one to one que reunirá a las empresas compradoras con las proveedoras “ya con sus agendas hechas previamente”, y aclaró que será independiente de los encuentros de negocios o ferias de proveeduría que tiene programados cada uno de los clústeres en sus respectivos estados.

Acta constitutiva

Aunque la Red de Clústeres Automotrices de México viene trabajando desde inicios del presente año, será el próximo 27 de junio en Monterrey, Nuevo León, cuando se firmará el acta constitutiva con la cual se formalizará la creación del organismo.

Por ahora, la red la conforman los clústeres de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y el que forman de manera conjunta Puebla y Tlaxcala.

No obstante, a iniciativa del gobierno de Durango, se está integrando el Clúster Manufactura Avanzada y Automotriz de La Laguna junto con el estado de Coahuila, mismo que se sumará a la red, según adelantó Alexandro Burgueño.

[email protected]