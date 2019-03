Guadalajara, Jal. La inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara cuesta al comercio establecido 177,000 pesos anuales y sólo en el último trimestre del 2018, 42% de los establecimientos comerciales fue víctima de un incidente delictivo.

De acuerdo con el Estudio de Seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara que elaboró el Centro de Análisis Estratégico Empresarial (CAEE) de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Guadalajara, el principal delito cometido contra los miembros del sector fue el robo a negocio con 35% del total, seguido del robo de automóvil con 26%, asalto en la vía pública con 25%, robo a casa habitación con 13% y secuestro con 1% del total.

“Me parece que el estudio es un aporte propositivo para que la autoridad entienda que esta realidad en la inseguridad, no nada más es percepción, poderle poner cifras”, señaló el presidente de la Canaco tapatía, Xavier Orendáin.

Aclaró que, si bien el universo es pequeño y considera solo un sector de la sociedad, es una muestra de la percepción de inseguridad que tienen los habitantes del área conurbada y “sin duda ellos como servidores públicos deben escuchar la voz de los ciudadanos y hoy la voz de los ciudadanos dice no estamos conformes, no estamos viviendo el entorno ideal y necesitamos que las cosas mejoren".

Según el estudio, del gasto promedio en medidas de seguridad, los micro y pequeños establecimientos destinan 2,500 pesos mensuales, los pequeños negocios 10,500, los medianos 16,700 y los grandes 28,600 pesos mensuales.

Desconfianza

Por su parte, el vicepresidente de Prevención y Procuración de Justicia de la cámara, José María Andrés Zepeda, indicó que 52% de quienes reportaron haber sido víctimas de algún delito no denunció, la mayoría (60% de quienes no denunciaron) debido a que consideran que “no se resuelve nada con la denuncia”, mientras 17% no lo hizo por “la complejidad y duración de los trámites”.

De acuerdo con el estudio, 97% de los establecimientos comerciales ha implementado medidas de seguridad para protegerse, principalmente han recurrido a la instalación de alarmas o cámaras de seguridad, colocación de rejas o bardas, seguros contra robos, guardias contratados o cambio de puertas y ventanas.

“No estamos de acuerdo con la situación de inseguridad que tenemos hoy y hacemos un llamado a la ciudadanía a que no nos acostumbremos a la situación de violencia; debemos repudiarla y debemos denunciarla y el estudio nos muestra claramente que la autoridad debe tomar medidas importantes para que la ciudadanía se anime a seguir denunciando”, subrayó Orendáin.

