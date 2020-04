Puebla, Pue. Hasta la semana pasada, 500 de 700 restaurantes en Puebla cerraron al desplomarse las ventas 90% por la pandemia de Covid-19, lo cual ha provocado afectaciones al personal en general, ya que la mayoría dependen de las propinas que se reparten entre todos, desde los que están en la cocina hasta los meseros.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, comentó que la situación del país en materia sanitaria hacía viable que bajen cortina de los establecimientos que son concurridos dependiendo del tamaño de cada uno.

Indicó que hubo socios con ganas de mantener los establecimientos abiertos, no para atención al público sino para vender comida a domicilio o que llegaran al local para darla para llevar, pero no funcionó para la mayoría, registrando más pérdidas que ganancias, porque la fruta o verdura es surtida del diario y no pueden tenerla refrigerada tanto tiempo, por las certificaciones que tienen.

Mencionó que la mayoría de cierres estuvo antecedido de aguantar lo más que se pudo en días, aunque los horarios se recortaron y, con ello, el personal también para atender a comensales, quienes desde hace tres semanas dejaron de ir por miedo a contagios.

Buscan donativos

Indicó que la Canirac busca donativos por parte de los proveedores para hacer vales de despensa y entregarlos al personal de cada negocio mientras dure la contingencia que podría ampliarse hasta mayo o quizá más.

En Puebla, este sector afiliado e independiente, emplea a más de 20,000 personas de forma directa en Puebla, por lo que trata el organismo de reunir una buena cantidad para generar esos apoyos, ya que los sueldos son bajos en comparación con las propinas que obtienen.

Recordó que Semana Santa es de la primeras temporadas más esperadas, ya que las ventas crecen hasta 40% en promedio por el turismo que igual es alto en los 15 días que dura, sobre todo de la primera semana cuando se realizan las festividades religiosas.

Méndez Juárez no quiso adelantar un pronóstico de cómo estarán económicamente para mayo, pero reiteró que muchos “van al día”, lo cual derivaría en cierres definitivos si la situación no cambia.

Sobre los otros 200 restaurantes, que son parte de franquicias, dijo que se mantienen porque su gira es comida rápida y no tienen la necesidad de tener a los comensales en sus negocios porque muchos sólo van a realizar el pedido.

Aunque la dirigente del sector también dijo que han bajado las ventas de ellos, pero no al grado de tener que cerrar por el Covid-19.

