Puebla, Pue. El mercado inmobiliario está paralizado en compra-venta así como en rentas por la pandemia del Covid-19, además que para mayo próximo caerían hasta 60% las operaciones porque no paguen los inquilinos o terminen con los contratos al no tener dinero para cubrir la mensualidad.

La presidenta local de la Asociación Mexicana de Profesional Inmobiliarios (AMPI), María Rivera Castillo, dijo que este panorama es inevitable y el sector tampoco se salva de ello, por lo que reportarán números rojos en las próximas semanas.

Indicó que los agentes de bienes raíces comprenden la difícil situación que están pasando los comerciantes, restauranteros y profesionistas, quienes son los que rentan principalmente espacios en el Centro Histórico u otra parte de la ciudad, para quienes valoran algún tipo de apoyo los socios de la AMPI, porque comprenden que la renta es uno de los pagos fijos.

Rivera Castillo mencionó que algunas firmas rentan pisos completos en edificios, con costos que oscilan en 40,000 pesos al mes, mientras que una oficina cuesta 10,000 pesos dependiendo de la zona y un local para comercio o restaurante puede ir de los 5,000 hasta 8,000 pesos.

Abril complicado

La presidenta local de AMPI añadió que al menos en marzo no hubo problema para ser pagado, pero abril que se cubre en los primeros días de mayo, prevé que muchos no tengan para cumplir por la caída en sus ingresos, por lo cual pedirían que se haga uso del depósito por parte de los caseros, “aunque muchos por el paso de los años de rentar, en algún momento fue utilizado para cubrir la mensualidad vencida y ahora no tendrían esa opción”.

Comentó que en el centro histórico de Puebla hay más de 15,000 locales y 4,000 espacios de oficina a cargo de socios de la AMPI, lo cual es un importante número que da actividad al sector, mientras en que otras zonas fuera de plazas comerciales tienen 3,000 espacios para negocios rentados y 2,500 de oficinas.

Rivera Castillo dijo que las firmas dueñas de espacios o que se encargan de administrarlos, están teniendo acercamientos con los inquilinos para establecer un acuerdo de que paguen dos meses juntos hasta junio o darles un tipo de descuento, pero depende de cada socio.

Sobre espacios nuevos, la dirigente de la AMPI señaló que está detenida la actividad desde principios de abril por la pandemia de Covid-19, ya que quienes tenían intenciones de buscar una oficina, decidieron parar sus planes hasta que pase la contingencia sanitaria, es decir, a principios de junio.

Indicó que son alrededor de 300 oficinas nuevas, las cuales pese a contar con servicios de calidad, ahora no están siendo requeridas y las empresas, al menos dos meses, pidieron a sus colaboradores que hagan trabajo desde casa y en junio se verá si hay alguna reactivación del mercado inmobiliario o tardará la recuperación económica.

