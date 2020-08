Cancún, QR. Un balance de la actividad turística en julio para Quintana Roo arroja que la entidad dejó de captar 4.6 millones de turistas en los primeros siete meses de este año, mientras sólo en julio se mantiene una pérdida anual de 79.7% en cuanto a mercados extranjeros estratégicos (Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido).

Así lo informó Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), quien destacó que pese a lo grave de las caídas, durante julio el estado ya recibió casi 110,000 turistas estadounidenses y casi 208,000 viajeros nacionales, que son los dos mercados que están impulsando la recuperación estatal.

Acotó que en el acumulado enero-julio del 2020 “el panorama sigue arrojando graves pérdidas para el estado, pero es aún más notable la recuperación”. En el caso de los mercados estratégicos internacionales, durante los primeros siete meses del 2019 la entidad había captado 4 millones de visitantes, frente a 1.7 millones en el mismo periodo de este año, es decir, una disminución de 58 por ciento.

En cuanto a visitantes nacionales, durante el lapso de referencia del 2019, la entidad reportó 2.7 millones de visitantes, contra 1.2 millones para el 2020 (54% a la baja).

Flota Ocampo comentó que lo destacable de las cifras es que del total de turistas extranjeros que ya han recibido los diferentes destinos de la entidad durante los meses de la pandemia, al menos 1 millón son estadounidenses, así como 450,000 canadienses, respecto de los cuales reconoció que son aquellos que visitaron la entidad en los meses previos a la emergencia sanitaria (enero-marzo), que es la temporada fuerte de este mercado.

Proporcionalidad de mercados

El funcionario explicó que mientras en julio del 2019 Estados Unidos representaba 40.5% del volumen total de viajeros que captaba Quintana Roo y el mercado nacional 36.5%, para el 2020 la proporción se modificó, 34% de la Unión Americana y 62% de los visitantes nacionales que ocupan noches de hotel en el Caribe mexicano.

La información presentada por Flota Ocampo establece también que mientras en el 2019 Europa representaba 7.8% del volumen de turistas captados por Quintana Roo, para este 2020 es apenas 1%; en el caso de Sudamérica pasaron de aportar 12% del número total de turistas el año pasado, a representar sólo 1% en julio de este 2020.

Libre acceso

Además, a partir de mañana el municipio de Solidaridad (Playa del Carmen) permitirá de nuevo el libre acceso a las playas públicas, bajo medidas de distanciamiento y con el uso obligatorio de cubrebocas no desechables.

La medida se aplicará pese a que el semáforo epidemiológico se mantiene en color naranja, el cual indica que los arenales deben cerrarse al público, aunque desde hace un mes turistas y residentes locales han ignorado la restricción y han acudido en grandes cantidades a las playas.

Patricia Medina, secretaria de Turismo de Solidaridad, informó que se recomendará a los visitantes el uso de cubrebocas no desechables, no exceder grupos de cuatro personas, no ingresar hieleras con alimentos ni bebidas alcohólicas, no realizar deportes de contacto y mantener la sana distancia.

[email protected]