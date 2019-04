El primer lugar de Baja California Sur en crecimiento económico durante la administración federal pasada, encabezada por Enrique Peña Nieto, se debe al fuerte impulso que se le ha dado a la industria turística, explicó Luis Humberto Araiza López, titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de la entidad.

En entrevista con El Economista, afirmó que el aumento de 6.6% del estado, como promedio del periodo 2013-2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, obedece a una serie de políticas públicas que tienen como objetivo dar total apoyo al ramo turístico, así como al efecto multiplicador que este incremento tendrá en las actividades primarias y secundarias.

“Esto principalmente obedece a la política económica de apoyo al ramo turístico, la cual pertenece a un proyecto a largo plazo de consolidación económica. Nuestro gobernador, Carlos Mendoza Davis, nos ha indicado que debemos apoyar totalmente al turismo, gracias a eso el Producto Interno Bruto del estado está creciendo”, enunció.

“Pero también con el apoyo a esta industria se buscó desencadenar una cadena de valor. Lo que se ha hecho aquí es que con una serie de políticas públicas han repuntado otras actividades. Lo que hicimos y seguimos haciendo es buscar que el sector primario funja como proveedor para el terciario”, agregó.

El funcionario estatal destacó que se trató que las grandes cadenas hoteleras, así como restaurantes, “en lugar de importar productos alimenticios y derivados de la manufactura, entre otros, se consumiera lo que se hace en Baja California Sur”.

De esta manera, dijo, se apoyó el fortalecimiento de los pequeños y medianos empresarios, “lo que se ha consumido va desde pescados hasta aparatos tecnológicos”.

“Actualmente se pueden consumir más de 200 productos locales. La pesca ha tenido un repunte y también las actividades mineras. Gracias a todo esto hay mayor generación de empleo, y le va mejor al comercio mayorista y minorista”, señaló el secretario.

Puntualizó que el turismo ha sido el motor de la industria de la construcción, ya que gracias a esta rama se han desarrollado caminos, carreteras, hospitales, escuelas, centros comerciales, complejos hoteleros y viviendas.

“Cuando llegó la administración de Mendoza Davis encontraron a la entidad con 18,000 cuartos de hotel, pero desde que entraron se han generado 25,000 y en los próximos años se construirán 5,000 más”, refirió.

Agregó que además de contar con infraestructura carretera y de servicios, un punto muy importante para atraer mayor Inversión Extranjera Directa es la seguridad.

“En Baja California Sur hay un ambiente de Estado de Derecho que permite que haya inversiones sin problema alguno, los empresarios invierten por el esquema de seguridad que ofrecemos. Es muy importante que no haya violencia”, admitió.

Recortes presupuestales

Humberto Araiza admitió que la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y del presupuesto para Pueblos Mágicos es otro reto para el turismo y para el desarrollo económico de Baja California Sur, aunque, añadió, se están fortaleciendo los fideicomisos y realizando Asociaciones Público-Privadas para detonar al estado.

“La eliminación del presupuesto para Pueblos Mágicos y del CPTM preocupa porque eran elementos claves, pero tenemos fideicomisos, y es que, todo producto que no se enseña, que no se da a conocer, no se vende. Vamos a seguir trabajando. Ahora otra de nuestras metas es promover el turismo europeo”, subrayó el titular de la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad de la entidad.

