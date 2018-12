Tijuana, BC. Al menos 60% de los viajes turísticos programados hacia Tijuana durante noviembre y diciembre fueron cancelados, y uno de los sectores más afectados ha sido el hotelero, que lejos de mantener las cifras que alcanzó en el mismo periodo del 2017, han tenido bajas, debido al temor de los turistas por el cierre de los puertos fronterizos.

El secretario de Turismo de Baja California, Óscar Escobedo Carignan, explicó que los operativos realizados en las garitas San Ysidro, Mesa de Otay y El Chaparral, además de las protestas que resultaron en el cierre de los puertos fronterizos, generaron una mala percepción de la ciudad y crearon un ambiente de incertidumbre.

El funcionario estatal dijo que cada mes hay programados al menos unos 30 viajes en autobuses con turistas principalmente de California, Estados Unidos, y de Asia, que llegan a los establecimientos comerciales, como restaurantes y locales de artesanías.

“Una afectación importante es por la percepción que se ha dado sobre el tema de los migrantes. Las garitas no se cierran, hemos tenido incidentes en una de las tantas garitas que tiene Baja California, pero 85% de las personas no viene porque dice que no quiere quedarse atorado en la garita”, advirtió el secretario de Turismo del estado.

Cancelaciones

Escobedo Carignan señaló que algunos hoteles tradicionales sólo tuvieron 14 habitaciones ocupadas el fin de semana pasado, pero no sólo se trató de la baja en la ocupación sino que también fueron cancelados algunos eventos programados en los salones de los complejos, como bodas pactadas para el 2019 y el 2020.

Puso como ejemplo que, en las mismas fechas del 2017, se observó una importante afluencia de turistas en la región, mientras que durante este año la disminución de habitaciones rentadas fue considerable.

Otro de los eventos que tuvo impacto, lamentó, fue el tradicional torneo de golf, en donde cerca de 85% de los posibles asistentes decidieron no acudir por miedo a que nuevamente fueran suspendidas las actividades en los puertos fronterizos y quedaran atrapados en alguno de los dos países.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Tijuana, el impacto en territorio mexicano fue de unos 134 millones de pesos en afectaciones a los negocios establecidos en la frontera.

Al respecto, Óscar Escobedo manifestó que el gobierno estatal trabajará de la mano con los comerciantes y empresarios para captar al menos 10% de los más de 600 millones de dólares que gastan los bajacalifornianos en comercios del otro lado de la frontera, con el propósito de compensar la pérdida de visitantes.