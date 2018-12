Cancún, QR. Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas Estratégicos de Desarrollo del gobierno federal en Quintana Roo, aseguró que hasta que no se resuelva el problema de la infraestructura en Chetumal no se podrá concretar el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Afirmó que no se trata sólo de edificios para oficinas, sino de vivienda suficiente para los trabajadores que decidan mudarse a la capital del estado.

Eso no significa que el traslado se cancele. Simplemente se tiene que negociar con el sindicato para que la mayor parte de las plazas que se necesiten sean cubiertas justamente con sus trabajadores agremiados. Ello implica labor de consentimiento o negociación, pues habrá muchos que acepten, pero otros que no, por lo que no hay fecha definida para que el traslado se efectúe, agregó.

“El sindicato está pidiendo que haya casas, escuelas, condiciones suficientes para poder venir. Está frenado mas no cancelado el traslado. Tengan por seguro que aunque sea con una oficina pequeña con poca gente, el secretario de Turismo va a despachar desde Chetumal”, dijo.

Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, coincidió en que no hay fecha para el traslado de Sectur a Chetumal por la falta de infraestructura.

Comentó que lejos de ser un obstáculo es una oportunidad, y que de hecho fue considerado así por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se decidió que fuese Chetumal y no Cancún la sede de la Sectur, porque el cambio tiene como objetivo generar una nueva dinámica económica en ciudades que necesitan un impulso federal para generar nuevas oportunidades de desarrollo.

Necesidad

El traslado de Sectur a Chetumal obligará a que se genere la infraestructura de que carece hoy la ciudad, insistió el legislador.

Negó que esto implique la cancelación de los planes de traslado de la dependencia, ya que no hay un calendario establecido para cumplir con este objetivo, pese a que el propio Miguel Torruco, titular de Sectur, sostuvo que ésta sería de las primeras en descentralizarse de la Ciudad de México.

En julio pasado, la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, puntualizó que Chetumal tiene la capacidad necesaria para recibir a la Sectur, además de que el traslado no será inmediato, sino paulatino.

Aseveró que el traslado implicaría la llegada de casi 800 personas, de las cuales al menos 400 llegarían en una primera instancia y el resto de forma gradual.

