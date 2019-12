Querétaro, Qro. Ante las condiciones de sequía que se presentaron en 2019, que impactaron al sector agropecuario del estado, los productores de Querétaro gestionaron 4.1 millones pesos de recursos federales para seguros catastróficos.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) Alejandro Ugalde Tinoco explicó que este recurso se reparte a 2,000 productores de cuatro municipios: Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y San Joaquín.

"Ayer y antier me tocó gestionar un recurso del seguro catastrófico de sequía, donde no incluían a Querétaro, a base de presionar nos incluyen y se distribuyen en 2,600 productores, asignado a cuatro municipios, no es mucho, pero por lo menos algo es bueno para los productores", dijo Ugalde Tinoco.

En 2019 la sequía impactó a los sectores agrícola y agropecuario del estado, las afectaciones se concentraron en la zona serrana. Tan sólo en materia agrícola, la sequía impidió que se sembrarán 34,000 hectáreas, es decir, 31% en relación con las 110,000 hectáreas que se siembran anualmente en el estado, de acuerdo con registros de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario local (Sedea).

En relación con la asignación de recursos federales para el campo, refirió que están a la espera de conocer ajustes que podría implementar la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ya que productores han solicitado participar en el programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Para el 2020, dijo Ugalde, la Sader tendrá un recorte de aproximadamente 27%, contando con un presupuesto de cerca de 45,000 millones de pesos; sin embargo, agregó que del recurso destinado a la ganadería, no habrá recursos para desarrollo productivo.

"Pero de esos 45,000 millones de pesos a los ganaderos nos asignan 19% básicamente va para programas sociales, no va para programas de impulso económico, entonces no tenemos desarrollo", dijo el presidente de la UGRQ.

En este contexto y en el marco de la décima sexta Asamblea Nacional Ganadero - de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas- que se llevó a cabo en Querétaro el 06 de diciembre, los gobiernos estatal y federal acordaron generar una estrategia en común para el próximo año.

Tras una reunión entre el gobernador, Francisco Domínguez Servién, y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, acordaron implementar una estrategia compartida para fortalecer el desarrollo agropecuario sustentable estatal, durante el 2020.

Por tanto se planteó la posibilidad de promover programas para la conservación de suelos, creación de sistemas de captación de agua y habilitación tanto de infraestructura como de equipamiento de unidades de producción agropecuaria en el estado.

