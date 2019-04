Puebla, Pue. Organizaciones de transportistas reconocieron que más de 50% de las 5,600 unidades que integran el padrón vehicular de ese servicio, se encuentran en malas condiciones y de al menos 1,500, su vida útil de 10 años concluyó, pero no todos pueden cambiarlas porque están en cartera vencida o su liquidez para financiamiento no permite que accedan a créditos.

El presidente de la Alianza de Camioneros de Puebla, Delfino Reyes Bocardo, quien tiene a 1,600 socios, comentó que el gobierno federal a través de Nacional Financiera está ofreciendo créditos para renovar los camiones, pero quienes tienen adeudos por otros préstamos no son candidatos para ese tipo de apoyos, lo que impide que funcionen así y con el riesgo de ser obligados a salir de circulación por parte de las autoridades estatales.

Asimismo, responsabilizó a la implementación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), similar al metrobús, en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, de propiciar la quiebra de varios concesionarios, quienes en el 2011 fueron obligados a cambiar sus unidades por nuevas para seguir dando el servicio, pero que dos años después fueron desaparecidas las rutas por la entrada en vigor de la Línea uno.

El presidente de la alianza recordó que con la entrada del metrobús poblano, desaparecieron 13 líneas y dejaron de circular 1,200 unidades nuevas que tenían dos años de antigüedad, cuyo costo oscilaba entre 650,000 y 800,000 pesos.

“Los concesionarios no fueron incluidos en el servicio de RUTA y se quedaron endeudados con agencias, a las cuales no quedó más que regresar las unidades y otros las tuvieron que vender por debajo del precio que tenían para cubrir sus mensualidades vencidas y todavía poner de su bolsillo para pagar lo que faltaba, aunado a que cayeron en cartera vencida y, por ello, nadie les quiere prestar”, apuntó.

Reyes Bocardo indicó que esos han sido los factores, más no justificaciones del por qué no se ha renovado el parque vehicular, aunado a que el gobierno estatal no los apoyo con elevar la tarifa del pasaje, aunque sea un peso, cuando saben autoridades de la necesidad del concesionario de tener mejores camiones para dar el servicio de calidad que exigen los usuarios.

Apoyo de gobierno

El delegado en Puebla de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, Andy Rossini Martínez, consideró que los dueños tienen voluntad de renovar las unidades, pero sí están con deudas no van a hacerlo, sobre todo cuando fue la propia autoridad pasada que los llevó a ese punto al dar la concesión del metrobús a una empresa y no considerar a los que prestaban el servicio.

En más de dos ocasiones algunos transportistas han solicitado créditos con Nacional Financiera, pero ésta lo primero que hace es investigar el historial crediticio y se da cuenta que tienen adeudos, por lo que con eso dejan de ser candidatos y en bancos tienen cerrados bancos.

Dijo que de sus 3,000 representados, al menos 800 trabajan en algunas rutas urbanas y suburbanas, 300 de ellos con unidades que expiró su vida útil o están por hacerlo en dos años, quienes no esperarán a que se cumpla el plazo para buscar renovarlas y correr el riesgo de perder lo que considera es fuente de ingresos de muchas porque es un autoempleo o generen fuentes de trabajo.

El gobierno debe ser más flexible en los créditos, pronunció, ya que están dispuestos a poner en garantía su concesión, la cual si pierden no pueden trabajar más en el servicio público.

Mencionó que buscarán un acercamiento con las autoridades locales para que les apoye en intervenir para más facilidades en los créditos, ya que de otra forma no hay cómo cambiar los transportes y garantizar la calidad del servicio.

Rossini Martínez expuso que si tienen el apoyo, se podrían tener 2,000 unidades en este año, sobre todo las que estén con peores condiciones físico-mecánicas, como exigen los usuarios a las cuales se les pondrían cámaras de videovigilancia como se exige ante la inseguridad que prevalece en perjuicio en esta ciudad y poder inhibir los asaltos.