Querétaro, Qro. Líderes sindicales y representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado se manifestaron en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la capital del estado para exigir mejores condiciones en la prestación de los servicios que brindan, también señalaron que prevalece la falta de equipo de protección personal.

Fuera de las instalaciones del hospital del ISSSTE en el estado denunciaron falta de medicamentos, mantenimiento del hospital y falta de planeación para brindar con artículos de protección personal los servicios a los usuarios.

La secretaria general del Sindicato de Salud del estado de Querétaro, sección 32, Silvia Rivera Hernández, solicitó condiciones para brindar una atención oportunidad y de calidad, debido a que hay cirugías que incluso tardan de ocho meses a un año para llevarse a cabo.

“No puede ser posible que una cirugía tarde más de ocho meses y a los ocho meses les digan que siempre no (…) tenemos pacientes que no pueden ser trasladados porque no hay dónde los atiendan. Esto no es un problema de ahora del Covid, es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo”, declaró.

Rivera Herrera solicitó que se le inyecte presupuesto al hospital estatal del ISSSTE, ubicado en la capital del estado.

“Tenemos pacientes de hemodiálisis a los que les están coartando sus días de tratamiento, eso no puede ser, porque la realidad es que solo estamos dando paliativos. Tenemos un niño que tiene una malformación congénita de corazón que desde la otra semana hemos solicitado que se le dé respuesta porque solicita una cirugía urgente y nadie se hace responsable, estamos buscando entre nosotros cómo ayudarnos para darles medicamentos a la gente que lo está ocupando”, declaró.

También este día, se manifestaron trabajadores de salud del estado, que laboran en el Hospital del Niño y la Mujer, quienes demandaron equipo de protección personal de mayor calidad a la que se les proporciona; agregaron que por falta de material de calidad, personal se ha contagiado de Covid-19.

Ante las manifestaciones, la directora de los Servicios de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, expuso que escucharán las demandas de los trabajadores tanto en la capital del estado como en el Hospital General de San Juan del Río; agregó que el equipo de protección se entrega de acuerdo con el nivel de riesgo al que está expuesto el personal de salud.

En relación con la manifestación en el hospital del ISSSTE, la directora estatal expuso que escucharán las peticiones para identificar en qué pudieran colaborar y trabajar coordinadamente con la Federación.

En los servicios de salud, hasta este martes 09 de junio, en el estado se reportan 433 trabajadores, de todas las categorías, contagiados por Covid-19; hay 139 casos activos y cuatro defunciones, explicó la directora estatal.