Guadalajara, Jal. De los 444 cuerpos no reclamados en resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), hasta este lunes, 21 fueron inhumados y uno de ellos ya fue reconocido, informó la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Marisela Gómez Cobos.

“Hasta el momento fueron 21 cuerpos los que se inhumaron, esperamos el día de hoy poder inhumar nuevamente; todo se coteja, no podemos hacer inhumación si no tenemos expediente completo, tenemos nosotros que tener los cinco pasos que debe contener toda carpeta de una persona que no ha sido identificada antes de poder dar la autorización al ministerio público de su inhumación”, explicó la funcionaria.

Sobre la única persona reclamada por sus familiares, la encargada del despacho de la FGE indicó que "sus familiares el mismo día de ayer lo identificaron, ya teníamos todos los documentos y se les entregó". Sin embargo, la funcionaria omitió mayores detalles sobre este caso en particular.

Al término de la sesión semanal de la Mesa de Coordinación de Seguridad Metropolitana, Gómez Cobos reiteró que la FGE cuenta con 900 espacios en cementerios de Guadalajara y El Salto para inhumar los 444 cuerpos que permanecían almacenados en dos contenedores de tráileres.

La encargada del despacho de la Fiscalía añadió que, de hecho, está en pláticas con el resto de los gobiernos municipales del área metropolitana para que se pueda disponer de otras gavetas en caso de que fueran necesarias.

"En este momento todos los municipios tienen disponibilidad; se está trabajando, se están haciendo trámites para poder dar una respuesta inmediata", puntualizó.

La funcionaria estatal destacó que en el caso de Jalisco, los cuerpos no reclamados se están depositando en féretros, mientras en otras entidades como Michoacán, Colima y Baja California, son inhumados en “bolsas forenses”.