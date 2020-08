Cancún, QR. Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo federal (Sectur), aseguró que sólo una representación de la dependencia se trasladará a Chetumal, ante la inviabilidad operativa que supone la mudanza de todo el personal perteneciente a este organismo, por la falta de vivienda y escuelas para los trabajadores.

Durante una reunión virtual con empresarios de la zona sur de Quintana Roo, dijo que no hay fecha exacta para que se concrete la mudanza de la dependencia, toda vez que sigue pendiente la regularización de la Megaescultura, que es el inmueble escogido para albergar a la representación de la Sectur en la capital de Quintana Roo.

“Una vez terminadas las oficinas, ya estaremos haciendo acto de presencia y estará en ocasiones su servidor, los subsecretarios o los directores generales y vamos a crear además productos y movimientos como el punto México que tenemos en Ciudad de México”, mencionó, ante la pregunta expresa sobre qué porcentaje de la Sectur se trasladará a Chetumal.

“Si hoy me dijeran que ya existe el presupuesto y se puede convocar para hacer siete edificios y 1,500 viviendas, solucionando problemas de salud, escuelas, etcétera (para el personal de Sectur), pues adelante, pero estamos en un momento crítico en el que ha habido reducciones sin precedente en todas las secretarías para enfocarnos en la emergencia nacional; la prioridad es ahora la salud y evitar mayores contagios”, agregó.

El funcionario expuso que tan sólo el proceso de regularización de la Megaescultura, ubicada en la Bahía de Chetumal, se llevará más tiempo, pues dicho inmueble se comenzó a construir en el 2006 en un islote de manera ilegal, sin acatar las condicionantes ambientales de la época, por lo que actualmente trabajan en conjunto con el gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) para agilizar la regularización del inmueble.

Presupuesto

A lo anterior se suma el tiempo que tomará a Sectur solicitar a la Secretaría de Hacienda el presupuesto para la remodelación de la Megaescultura, momento en el que iniciará el traslado de la representación de la secretaría a Chetumal.

“Lo que no se hizo en 14 años, no se puede lograr en 365 días del primer año de gobierno y este año de lamentable crisis de pandemia; lo vamos a hacer, estamos esperando que estén los documentos en orden, para firmar un documento de comodato; tengo que tener los documentos, porque hace 14 años se construyó en forma ilegal en un islote, rompiendo esquemas ecológicos, pero ya se hizo la torre, no se va a quedar abandonada; la voluntad política es echarla a andar porque va a ser un atractivo para el turismo náutico”, refirió Torruco Marqués.

“Primero tengo que tener los documentos al 100%; paso dos, firmamos el contrato de comodato, pero si me los dieran este mes o el mes que entra, podríamos iniciar el siguiente año y no éste, porque tengo que solicitar los recursos correspondientes a Hacienda”, manifestó.

