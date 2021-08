Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón indicó que el próximo 30 agosto iniciará el ciclo escolar 2021-2022, de manera presencial, a distancia y mixta para los alumnos de educación básica de escuelas públicas y privadas.

Sin embargo, dijo que los Colegios particulares que no tengan servicio médico para su personal no podrán iniciar labores presenciales o en forma híbrida.

“No es lo mismo regresar a una escuela que ir a una fábrica, no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adultos; el riesgo del maestro es mayor y el riesgo del niño superior”.

“Tendremos que ser muy estrictos, el padre de familia tiene la libertad de tomar una decisión sobre sus hijos, pero ningún padre de familia tiene la libertad de arriesgar a sus hijos; ningún gobierno tiene la libertad de arriesgar a sus maestros, los funcionarios públicos deben cumplir con la Ley de Salud que nos rige sobre todas las otras leyes”, enfatizó el mandatario.

Previo consenso de los padres de familia y docentes de las escuelas públicas, 3,123 planteles continuarán a distancia, 573 en modalidad mixta (presencial y virtual) y 99 de manera presencial. En los colegios particulares 358 escuelas tendrán clases a distancia, 67 presencial y 388 en formato híbrido.

“Esto no es un experimento, no vamos a experimentar, no se trata de que los niños sean conejillos de (indias); no se trata de arriesgar al maestro en ninguna circunstancia, la pandemia está fuerte, quizás quienes quieren que todo sea normal es por la desesperación misma que la pandemia nos ha ocasionado”, recalcó Rodríguez Calderón.

Sin embargo, dejó claro que dichas escuelas pueden modificar su modalidad de trabajo, de acuerdo con el comportamiento del semáforo epidemiológico.

El gobierno estatal acordó con las secciones 21 y 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que cualquier maestro que se contagie y tenga riesgo, será atendido de manera inmediata por el sistema de Salud.

Por su parte, la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz, expresó que se ha logrado tener sinergia entre las autoridades del estado, líderes sindicales, docentes y padres de familia, así como con el apoyo de los representantes de colegios particulares.

Además de las clases que se impartirán a partir de este lunes 30 de agosto en el programa estatal “Escuela TV" por la señal de canal 28, Radio Nuevo León, redes sociales y distintas plataformas digitales. Los horarios y frecuencias de materias pueden ser consultados en las distintas redes oficiales.

Mencionó que en el exterior de los planteles se colocarán carteles con la información de la modalidad a trabajar, así como lo referente a las inscripciones.

La funcionaria destacó que las escuelas que estarán en forma presencial tendrán que cumplir con los protocolos de salud establecidos y en caso de presentarse un contagio de Covid-19, el servicio será suspendido por 14 días.

“La asistencia al aula es voluntaria y con horario reducido, se estará comunicando qué escuelas van a trabajar dos horas y qué escuelas (tendrán actividades durante) tres horas, insisto, de acuerdo a la modalidad, siempre cuidando los protocolos de salud desde casa y en la escuela", recalcó Errisúriz.